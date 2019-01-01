الصائغ يطالب لاعبي الأهلي بضرورة عودة روح المنافسة والإصرار

الهزيمة أمام الشباب دفعت رئيس الراقي للاجتماع باللاعبين

عقد أحمد الصائغ؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية الحصة التدريبية المسائية، في حضور الجهازين الفني والإداري.

اجتماع الرئيس مع اللاعبين، أتى للحديث عن الهزيمة التي تعرض لها الراقي مؤخرًا أمام الشباب بهدف وحيد، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب الصائغ اللاعبين بضرورة تصحيح الأخطاء التي تسببت في هذه الهزيمة، مجددًا ثقته بهم وبالإمكانات الفنية التي يمتلكونها، لتجاوز كافة تبعات الخسارة، ولاستعادة التوازن سريعًا من أجل إرضاء الجماهير.

مطالب الصائغ كذلك ضمت ضرورة إظهار الصورة الحقيقة للراقي، مشددًا على أهمية الإعداد الذهني والبدني الجيد لكافة المواجهات المقبلة، والالتزام بتعليمات السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني، على أرض الملعب والظهور بمستويات تليق بنجوم الأهلي.

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وواصل رئيس النادي الجداوي حديثه للاعبين: "عليكم العودة مجددًا إلى طريق الانتصارات، وتقديم المستويات المتميزة بداية من اللقاء المقبل، وهذا يأتي من روح الانتصار والشعور بالمسؤولية، فهما كانا كلمة السر في العديد من الانتصارات، استعيدوا روح المنافسة والإصرار، والعبوا من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق الانتصارات المتتالية في جميع البطولات".

يذكر أن الراقي يستعد لملاقاة الفيحاء في الثاني من يناير المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى مستوى الدوري، يخوض الأهلي الكلاسيكو أمام الهلال في السابع من يناير المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.