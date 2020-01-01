جروس: لست سعيدًا بفوز الأهلي فقط، بل لهذا السبب أيضًا

المدرب السويسري يتحدث عقب الانتصار على أبها

قال كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي السعودي أنه ليس سعيدًا للفوز على أبها فقط، بل للأداء الممتاز للمهاجمين عمر السومة ودجانيني تفاريس خلال المباراة.

الأهلي هزم أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أحرز تفاريس الهدف الأول فيما أضاف زميله السوري الهدفين الآخرين، ليصعد الفريق للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

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جروس بدأ حديثه عقب المباراة بالتأكيد على أنها لم تكن سهلة بالنظر للموسم المذهل لفريق أبها، مضيفًا "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ضدهم، نظرًا لموسم أبها الممتاز وعدم خسارته منذ نوفمبر، لذا كان علينا الاستعداد جيدًا للفوز عليهم اليوم".

أضاف "لست سعيدًا بأداء الفريق فقط، بل كذلك بالطريقة التي لعب بها دجانيني وعمر السومة معًا، خاصة عمل وتحركات دجانيني حول السومة في الشوط الأول".

وأتم قائلًا عن المستقبل والمنافسة في الدوري السعودي "ليس أمامنا خيار آخر سوى الفوز في جميع المباريات القادمة، وبداية من اللقاء القادم".