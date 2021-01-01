الأهلي يحسم مصير أوسو، وأزمة تُهدد مرماه أمام أبها

الأهلي يلتقي أبها اليوم في جدة

مازال ملف اللاعبين الأجانب هو الشغل الشاغل لإدارة النادي الأهلي ، إذ يرغب المدرب فلادان ميلويفيتش في التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي جديد ولكن ذلك مشروط بالتخلص أولًا من بعض أجانب الفريق الحاليين.

مصادر جول النسخة العربية الخاصة كانت قد أكدت أمس أن الفريق الجداوي استقر على بقاء الرباعي عمر السومة وإدريس فتوحي وألكساندرو ميتريتسا وليوبومير فيسا، فيما يُحاول التخلص من ماركو مارين وإلفيس ساريتش ولوكاس ليما.

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شرط واحد لبقاء أوسو مع الأهلي

مصادرنا أوضحت كذلك أن صامويل أوسو لن يُجدد إعارته وسيعود إلى الفيحاء، وقد أكدت صحيفة الرياضية السعودية صباح اليوم هذا الأمر لكن مع الإشارة إلى وجود فرصة ضئيلة لبقاء اللاعب حتى نهاية الموسم وهي مشروطة بعدم النجاح في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

وأضافت الرياضية أن المدرب فلادان ميلويفيتش لم يكن يرغب بالتعاقد مع أوسو، ويُصر الآن على رحيله وعودته إلى الفيحاء لأنه لم يُقدم المستوى المأمول منه.

أزمة حراس المرمى تُهدد الأهلي أمام أبها

من جانب آخر، يواجه الأهلي أزمة كبيرة تُهدد مرماه أمام أبها في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والمثير أن تلك الأزمة يُعاني منها الفريق للمباراة الثانية على التوالي أمام نفس المنافس.

ويتعلق الأمر بعدم جاهزية حراس مرماه الثلاثة للمباراة، إذ سيغيب محمد العويس للإيقاف، فيما لم يصل ياسر المسيليم للجاهزية الفنية والبدنية الكاملة بعد عقب تعافيه من إصابة التمزق العضلي التي أبعدته طويلًا عن الملاعب، وكان محمد الربيعي قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة الهلال الأخيرة وتحامل على نفسه وأكمل اللقاء للنهاية.

المثير أن مباراة أبها في إياب الموسم الماضي شهدت ظروف مشابهة، إذ تعرض قبلها العويس للإصابة في العضلة الضامة، وقد دفع المدرب بالمسيليم لكنه غادر الملعب بعد 11 دقيقة مصابًا ليلعب الربيعي بدلًا منه.