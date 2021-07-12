واقعة مر عليها 12 عامًا لا تزال عالقة في أذهان الجماهير

وجه أحد المشجعين سؤالًا إلى الأمير عبد الرحمن بن مساعد؛ رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، حول محمد الشلهوب؛ قائد الزعيم المعتزل، ليجد إجابة مختلفة عما كان يتوقعه.

الأمير ينتقد مهدري ضربات الجزاء:

البداية كانت بانتقاد الأمير للاعبين الذين يهدرون ضربات الجزاء، إسقاطًا على ضياع الثلاثي ماركوس راشفورد، جادون سانشو وبوكايو ساكا لثلاث ترجيحات أمس الأحد، لمنتخب إنجلترا أمام إيطاليا، في نهائي يورو 2020.

إنجلترا خسرت المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1.

عقب المباراة كتب الأمير بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ملاحظة لابد أن يدركها اللاعبون في كل وقت: جملة ضربات الترجيح ضربات الحظ وكبار اللاعبين في العالم يضيعونها ،تقال للّاعب عند إضاعته لضربة ترجيحية أضاعت بطولة كمواساة له من مسؤولي فريقه ويتبعونها ب: لم يحصل شيء ارفع رأسك كلنا معك".

وأضاف: "عزيزي اللاعب لا تصدق .. محد طايقك ونكبتنا يا نكبة".

ملاحظة لابد أن يدركها اللاعبون في كل وقت:

جملة ضربات الترجيح ضربات الحظ وكبار اللاعبين في العالم يضيعونها ،تقال للّاعب عند إضاعته لضربة ترجيحية أضاعت بطولة كمواساة له من مسؤولي فريقه ويتبعونها ب: لم يحصل شيء ارفع رأسك كلنا معك..

عزيزي اللاعب لا تصدق ..

محد طايقك ونكبتنا يا نكبة😂 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) July 11, 2021

سؤال المشجع ودفاع الأمير:

وهنا وجه المشجع سؤالًا لرئيس الهلال الأسبق، إذ كتب: "وش سويت مع الشلهوب لما ضيع بلنتي قدام ام صلال".

جاء الرد الأمير: "الشلهوب مستثنى من كل مشاعر سلبية".

الشلهوب مستثنى من كل مشاعر سلبية ❤️ https://t.co/47x3kbRSY0 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) July 11, 2021

ما هي قصة جزائية أم صلال؟

في 26 مايو 2009، عاش الشلهوب ليلة قاسية، بعدما تسبب في وداع الزعيم لدوري أبطال آسيا، بإهداره ضربة جزائية.

الهلال كان يواجه وقتها أم صلال القطري في دور الـ16، إذ كان يقام وقتها من مباراة واحدة، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

سجل للزعيم في ضربات الترجيح ميريل رادوي وسيول كي هيون وأحمد الصويلح، فيما أهدر الشلهوب الركلة الحاسمة، لتنتهي المباراة بتأهل الفريق القطري لدور الـ8 بالفوز بنتيجة 4-3.

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