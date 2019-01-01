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الأميرة نورة بنت سعد آل سعود تشتري نادي "سبوليتو كالتشيو" الإيطالي

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النادي الناشط في الدرجة الرابعة بالدوري الإيطالي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود استثمار سعودي جديد في أحدى الأندية الإيطالية الناشطة في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.

التقارير أشارت إلى أن سمو الأميرة نورة بنت سعد آل سعود اشترت نادي "سبوليتو كالتشيو" في استثمار لافت في كرة القدم الإيطالية.

النادي الناشط في الدرجة الرابعة بالدوري الإيطالي أصبح تحت قيادة سعودية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

سمو الأميرة قالت في تصريحات للصحافة الإيطالية : "نحن عائلة شغوفة جدًا بكرة القدم، كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي".

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نورة بنت سعد كشفت عن طموحها في الارتقاء بهذا النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، والدفع به إلى مصاف الأندية المميزة على المستوى العالمي.

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وأنهت الصحافة الإيطالية لتشير إلى أن نورة هي أول امرأة سعودية تلعب دورا من هذا النوع في المجال الرياضي.

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