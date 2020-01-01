الأمور ليست كارثية .. كيف يلعب ليفربول في ظل الغيابات؟

المرونة مطلوبة من كلوب هذا الموسم

ربما تكون اللحظة الأصعب بالنسبة للمدرب الألماني يورجن كلوب مع ليفربول، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم.

ظن الجميع أن إصابة فيرجيل فان دايك وغيابه حتى نهاية الموسم، هي الصدمة الوحيدة التي سيتعرض لها ليفربول، حيث يمكنها وحدها إفساد موسم الفريق بالكامل.

ولكن المعاناة لم تتوقف، جو جوميز سيغيب هو الآخر لفترة طويلة، وسط تساؤلات حول لياقة الوافد الجديد تياجو ألكانتارا، ومخاوف من معاناته من مشكلة مزمنة.

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الأخبار السيئة استمرت بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب مصر، ولكن من غير المتوقع أن يغيب اللاعب لفترة طويلة.

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أليكس تشامبرلين كذلك يظل مبتعدًا عن الفريق، وترنت آرنولد سيغيب حتى منتصف شهر ديسمبر القادم.

وعلى الجانب الآخر اقترب فابينيو من العودة مرة أخرى لكامل جاهزيته، وهي النقطة المضيئة التي يستطيع كلوب البناء عليها.

تعويض فان دايك

في الحقيقة لا يمكن تعويض المدافع الهولندي في الوقت الحالي، لأنه من ضمن أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن أفضلهم.

الحديث عن كاليدو كوليبالي وأوباميكانو ليس منطقيًا في فترة الانتقالات الشتوية، بسبب العنصر المادي وكذلك لصعوبة تخلي نابولي ولايبزيج عن أي منهما بمنتصف الموسم.

الخيار الأنسب أمام كلوب بالنسبة لقلبي الدفاع، هو الاعتماد على الكاميروني جويل ماتيب وبجواره فابينيو، الذي أجاد اللعب في هذا المركز رغم تعوده على اللعب في خط الوسط.

ومن الممكن منح الشاب ناثانيل فيليبس المزيد من الفرص، مع دخول فترة الانتقالات الشتوية لمعالجة النقص العددي في الفريق.

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بعض التقارير الصحفية أكدت اهتمام كلوب بالتعاقد مع روبن سيميدو مدافع أولمبياكوس اليوناني، حيث تعتبر هذه النوعية هي الأقرب لمعالجة المشكلة بشكل مؤقت في يناير، إلا إذا حدثت مفاجأة غير متوقعة.

وأما بالنسبة للظهيرين فلا توجد مشكلة كبيرة بغياب أندرو روبرتسون، حيث من الممكن ظهوره الأسبوع القادم ضد ليستر سيتي، وحتى لو لم يلعب فهناك الوافد الجديد كوستاس تسيميكاس.

وعلى الجانب الأيمن، يبدو تواجد جيمس ميلنر كافيًا لحين عودة آرنولد، ولا يجب أن ننسى أيضًا اللاعب الشاب نيكو ويليامز.

الوسط

يعتبر المركز الأكثر جاهزية في ليفربول هذا الموسم، بعد عودة تياجو ألكانتارا، ولكن تظل الشكوك حول جاهزيته بسبب البداية المتخبطة.

جوردان هندرسون وجورجينيو فاينالدوم ونابي كيتا جميعهم متاحين للظهور، ولا توجد أي مشاكل حول أي منهم في الوقت الحالي، بالإضافة لتاكومي مينامينو الذي يمكن الاعتماد عليه كصانع ألعاب.

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روبيرتو فيرمينو سبق أن اعتمد عليه كلوب خلف المهاجم كلاعب وسط ثالث ضد مانشستر سيتي، ومن الممكن أيضًا ظهوره في هذا المركز مرة أخرى.

الورقة الرابحة

السؤال الأبرز على مدار الفترة الماضية، هو البديل الأنسب لمحمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، في حالة غياب أي منهم أو هبوط مستواه، وبالتحديد فيرمينو الذي فقد الكثير من بريقه.

الإجابة كانت عند البرتغالي المتألق ديوجو جوتا، الذي نجح في خلق المزيد من الحلول لدى كلوب بفضل جاهزيته وفاعليته الكبيرة.

كلوب لا يعتمد سوى على عدد قليل من اللاعبين في تشكيله، ولكن الوضع الحالي يجبره على استخدام المزيد من العناصر، لذلك سنرى جوتا وربما شيردان شاكيري ومينامينو بشكل كبير، تجنبًا لكارثة جديدة في الهجوم، نظرًا للجدول الصعب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

جوتا سجل 7 أهداف في 11 مباراة مع ليفربول حتى الآن، في رسالة واضحة أن هجوم الفريق في أمان، وأن كلوب كان عليه فعل نفس الشيء بجلب صفقة دفاعية مميزة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

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الأمور لا تبدو كارثية رغم كل هذه الصدمات التي يعاني منها كلوب، الموقف يحتاج لمرونة في استخدام العناصر المتاحة، مع دخول الميركاتو الشتوي لضم مدافع جديد لمعالجة النقص العددي وإضافة المزيد من الجودة.