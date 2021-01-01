الأمور تتعقد .. ريال مدريد يقاتل للحفاظ على راموس

اللاعب أخبر ناديه بالرغبة في الرحيل

تزداد الأمور تعقيدًا مع مرور الوقت في ريال مدريد، بشأن مستقبل المدافع الإسباني سيرخيو راموس، وسط تكهنات حول اقترابه من الرحيل.

اللاعب ينتهي عقده في 30 يونيو القادم، والمحادثات مستمرة من أجل توقيعه على عقد جديد، للاستفادة من خدماته لفترة أطول.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال تقدم بعرضين للتجديد مع راموس ولكن اللاعب رفضهما.

وأوضحت أن اللاعب أخبر النادي أنه سيلعب بفريق آخر الموسم القادم خارج إسبانيا، ولا يريد البقاء مع ريال بعد نهاية الموسم الجاري.

لماذا يرفض راموس التجديد؟

الأمور متناقضة في الوقت الحالي، ولكن من الواضح أن المشكلة الرئيسية في التجديد تكمن في راتب اللاعب بالإضافة لمدة العقد.

ريال يريد التجديد له بنفس الراتب الذي يتقاضاه الآن، تزامنًا مع خفض نسبة 25% بسبب أزمة كورونا الحالية.

اللاعب لا يمانع التوقيع على عقد لمدة سنة، ويريد الحصول على نفس راتبه دون تخفيض، حتى لو اضطر إلى استلام أجره بعد ثلاث أو أربع سنوات.

هل هي المرة الأولى؟

المدافع المخضرم مر بنفس الموقف في عام 2015، حيث تلقى عرضًا من مانشستر يونايتد لإقناعه بالرحيل عن ريال مدريد.

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ريال انتبه سريعًا للموقف، وقام بالتجديد لراموس من أجل إحباط محاولات الشياطين الحمر لضمه، حيث وصل راتبه إلى 55 مليون يورو في خمسة مواسم لإقناعه بالبقاء.

متى يعود من الإصابة؟

صاحب الـ35 سنة خضع مؤخرًا لعملية جراحية في ركبته اليسرى، بعد شعوره ببعض الآلام في تدريبات الفريق الأسبوع الماضي.

الموقف الحالي لا يبشر بعودة اللاعب قريبًا، حيث من المتوقع عودته لريال مرة أخرى خلال شهرين من موعد إجراء الجراحة.