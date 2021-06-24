الأمور تتعقد .. بريجوفيتش يتسبب في أزمة جديدة للاتحاد

هل يستمر بريجوفيتش مع الاتحاد؟

يدرس مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، كيفية التخلص حاليًا من المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وذلك من أجل التعاقد مع لاعب بديلًا له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الاتحاد يسعى للتخلص من ديونه خلال الفترة الحالية، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، حيث أعلنت وزارة الرياضة عن وصول ديون النادي إلى 140 مليون ريال سعودي.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن مصير المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مازال معلقًا، في الوقت الذي يريد فيه مسؤولي الاتحاد التخلص من اللاعب.

ويبقى الراتب السنوي للاعب الصربي يشكل عائقًا أمام تسويقه أو مخالصته ماليًا، وذلك بعد فشل انتقاله إلى نادي النجم الأحمر الصربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلنت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، عن أن صفقة انتقال بريجوفيتش إلى نادي النجم الأحمر الصربي لم تنجح، في ظل عدم حصوله على مستحقاته من نادي الاتحاد.

وأكدت الصحيفة على أن المستحقات تصل إلى مبلغ 3 ملايين يورو، وهو الأمر الذي تسبب في فشل انتقاله إلى النجم الأحمر الصربي، بعد مفاوضات بين الطرفين مؤخرًا.

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يأتي ذلك بعدما انتشرت أخبارًا عن وصول بريجوفيتش لاتفاق مع النجم الأحمر، وأن وكيل أعماله يفاوض إدارة نادي الاتحاد حاليًا لإنهاء عقده.