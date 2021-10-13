الأمر فاق الخيال .. رونالدو يحطم رقم دولي جديد

لا يتوقف!

الأرقام لا تتوقف عند الحديث عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذه أصبحت حقيقة لا شك ولا جدال وفيها.

النجم البرتغالي عزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على الصعيد الدولي، أمس الثلاثاء، بعد ااكتساح ضيفه لوكسمبورج، بخماسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثامنة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

خماسية البرتغال حملت توقيع ثلاثة أهداف لـكريستيانو، ليكسر رقمًا جديًدا ويصبح الأكثر تسجيلاً للـ "هاتريك" (10) على المستوى الدولي، متخطيا النجم الإماراتى علي مبخوت والسويدي سفين ريدل (9).

ماذا قال كريستيانو رونالدو في هذه الليلة السعيدة؟

نشر البرتغالي عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عقب ثلاثيته في لوكسمبورج وكتب: "نصر آخر، خطوة أخرى نحو هدفنا، ليلة تاريخية أخرى في الدفاع عن ألواننا".

وأضاف: "يصبح كل شيء أسهل عندما نلعب على أرضنا وأمام جمهور يهتم بنا من اللحظة الأولى إلى اللحظة الأخيرة".

وأتم: "لقد وعدت أنني سأبحث دائمًا عن المزيد والمزيد! إنه في حمضي اوحمضنا النووي، نحن لا نكتفي، ولا نخفض أذرعنا أبدًا وننطلق دائمًا".

كيف كانت اللية السعيدة؟

مباراة البرتغال مساء أمس سجلت ظهور رونالدو 182 باللونين الأحمر والأخضر ليصبح في المركز الـ 4 من حيث الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده.

تقدم رونالدو بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة وبعدها بخمس دقائق سجل الهدف الثاني له وعاد في الشوط الثاني ليضرب الرابع ليعزز صدارته بعدد 115 هدف.

الفوز رفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 16 نقطة من ست مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا الذي يملك 17 نقطة من سبع مباريات ويحل منتخب لوكسمبورج في المركز الثالث بست نقاط مقابل نقطة واحدة لاذربيجان في المركز الخامس.

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