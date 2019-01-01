الأقل خسارة للكرات ولا يخسر أي مراوغة، ماذا قدم زيزو في أول ظهور له مع الزمالك

بحسب شركة تحليل أداء الزمالك، فزيزو نجح في أكثر من شق بنسبة نجاح 100% ...

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

في ظل غياب الثنائي مصطفى فتحي وإبراهيم حسن للإصابة، وجد الجناح الجديد لنادي الزمالك، أحمد سيد «زيزو» الفرصة مواتية للظهور الأول مع النادي الأبيض في مباراة إنبي الأخيرة لحساب الجولة الـ22 من الدوري المصري.

انتهت المباراة بانتصار الزمالك بهدفين مقابل هدف، ورغم أنها المباراة الأولى لزيزو مع الزمالك، والأولى له في الملاعب بعد فترة غياب طويلة لظروف شخصية، إلا أنه ظهر بشكل جيد ونجح في صناعة الهدف الثاني الذي أحرزه محمود كهربا.

وهنا نستعرض معكم كل ما قدمه زيزو بحسب شركة تحليل أداء الزمالك «إنستات».

كما ذكرنا فإن أبرز ما قدمه زيزو تمثل في صناعته للهدف الثاني الذي أراح الزمالك بعض الشيء في المباراة برؤية رائعة وتمريرة طويلة استغلها كهربا على النحو الأمثل.

هذه التمريرة الطويلة من بين تمريرتين طويلتين نجح فيهما اللاعب بنسبة 100%.

تمريرات زيزو في المباراة

مناطق استلامه للكرات

وفي المجمل مرر اللاعب 29 تمريرة بنسبة دقة بلغت 93%، وهو صاحب أفضل دقة تمرير في المباراة كلها.

وانقسمت تمريراته إلى 19 تمريرة قصيرة (نجح في 17 منها)، و8 تمريرات متوسطة نجح فيهم كلهم (100%)، وتمريرتين طويلتين بنسبة نجاح أيضًا 100%، أي أن زيزو أخطأ في تمريرتين فقط.

الشيء المميز الآخر أن زيزو كان أقل لاعبي التشكيلة الأساسية للزمالك خسارة للكرة (حيث خسرها 4 مرات فقط) نصفهم في منطقة وسط الزمالك.

تمريرتان طويلتان ناجحتان من زيزو (100%)

وقام زيزو بـ3 مراوغات نجح فيهم كلهم بنسبة 100%.

وبخلاف التمريرة الحاسمة نجح اللاعب في صناعة فرصتين للتسجيل، الأولى حين تحصل على مخالفة من منطقة خطرة من على حدود منطقة الجزاء في شوط المباراة الأولى، كما أرسل تمريرة عرضية على طبق من ذهب من مخالفة لفرجاني ساسي كاد يُسجل منها في الشوط الثاني.

قدم زيزو مجهودات دفاعية تحسب له أيضًا، حيث استعاد الكرة للزمالك في 5 مناسبات، وقطع 4 تمريرات من لاعبي إنبي، والتحم 3 مرات ونجح فيهم بنسبة نجاح 100%.