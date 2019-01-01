الأفضل في الإمارات – سيطرة من الشارقة وخلفان مبارك يتوج موسمه المميز

الكشف عن جوائز الأفضل في دوري الخليج العربي الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهى حفل جوائز الأفضل في دوري الخليج العربي الإماراتي، وشهد الحفل سيطرة علي الجوائز، بعد فوزه ببطولة الدوري.

وحقق الشارقة بطولة الدوري بعد تصدره، لجدول الدوري برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي، مع تبقى مباراة وحيدة حتى نهاية الدوري.

وفي بداية الحفل حصل علي صالح لاعب الوصل، علي جائزة أفضل لاعب صاعد، كما حصل الوصل على جائزة تراخيص الأندية.

وسيطر الشارقة على بقية الجوائز، حيث حصل جمهور الفريق على جائزة أفضل جمهور، والمدير الفني للفريق عبد العزيز العنبري أفضل، بينما حصل عادل الحوسني حارس الفريق، على جائزة أفضل حارس مرمى.

وحصل أيضاً إيجور كورنادو مهاجم الشارقة على لقب أفضل لاعب أجنبي، بينما كانت جائزة أفضل لاعب إماراتي من نصيب خلفان مبارك لاعب الجزيرة.

⚡️ “إليكم جوائز الأفضل في دوري الخليج العربي هذا الموسم 🔝”https://t.co/rBcsOW9nco — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وجائزة أفضل هدف ذهبت إلى مايكل أورتيجا لاعب بني ياس، وحصد العين جائزة المحتوى الإلكتروني، وحصل فتوح إدريس لاعب دبا جائزة أفضل لاعب باختيار الجمهور.

وتم الكشف في الحفل عن شكل درع الدوري الجديد، الذي سيحصل عليه الشارقة، بعدما احتفظ العين بلقب الدوري السابق، بعد حصوله على البطولة في أربع مرات منذ عصر الاحتراف.