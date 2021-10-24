الأفضل بين الثلاثي ولكن هذا لا يكفي .. ميسي يقضي ليلة صعبة في كلاسيكو فرنسا

أبرز ما قدمّه ميسي أمام مارسيليا في كلاسيكو فرنسا

انتهى كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان كما بدأ دون تسجيل أي أهداف في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والجنون وبالأخص في الشوط الثاني.

باريس سان جيرمان تأثر كثيرًا بطرد أشرف حكيمي في الشوط الثاني وهو ما دفع المدرب لإخراج أنخيل دي ماريا النشيط ثم بعدها خرج نيمار بهدف السيطرة على خط الوسط.

وظهر ليونيل ميسي بشكل جيد في الكلاسيكو رغم عدم تسجيله أي هدف، إلا أنّه كان الأنشط والأكثر حركة بين الثلاثي الذي ينضم أيضًا نيمار وكيليان مبابي، كما لعب 4 كرات طولية 3 منها صحيحة ولكن لم يتم تحويل هذه الكرات إلى فرص حقيقية.

ولم يسدد البرغوث سوى كرتين في المرمى وكرة ضربت في الدفاع وأخرى جاءت بعيدة عن المرمى فاحتكت بالقائم وخرجت.

على مستوى المراوغات، نجح ميسي في مرتين من أصل 3 محاولات وفاز بثنائيتين من أصل 5 كما كانت أغلب تحركاته على الرواق الأيسر عكس المعتاد من البرغوث.

لو نظرنا إلى الثلث الهجومي فإنّ ميسي كان الأفضل يليه دي ماريا، لكن فيراتي لعب مباراة جيدة في الوسط كما تألق الثنائي ماركينيوس وكيمبمبي في قلب الدفاع بجانب مينديش في الرواق الأيسر وحتى لحظة الطرد لعب حكيمي مباراة جيدة أيضًا.

لم يظهر هجوم باريس سان جيرمان كثيرًا ويبدو أنّ الطرد أثّر على الفريق والأجواء العنيفة جعلت بوتشيتينو يفكر في تأمين التعادل وهذا ظهر في تبديلاته وبالأخص خروج نيمار في الدقائق الأخير.

ميسي كان جيدًا وقدّم مباراة يستحق الحصول على 7 من 10 فيها، لكنّه لم يقدّم المنتظر من الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين.

اقرأ أيضًا:-

أزمة القرار تتسبب في انتصار وأبرز ملامح الكلاسيكو

هرب من الطرد ويشاهد صلاح .. ماذا قدم كريستيانو رونالدو ضد ليفربول؟