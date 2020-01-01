الأغلى في التاريخ..هل أثبت كيبا فشله مع تشيلسي؟

الإسباني فقد مركزه الأساسي أمام ليستر سيتي

انضم كيبا أريزابالاجا من أتلتيك بلباو لتشيلسي في صيف 2018، لتعويض رحيل تيبو كورتوا إلى ريال مدريد، ليصبح الإسباني حول الحارس الأغلى في العالم.

مستويات كورتوا المهتزة مع ريال والبداية المبشرة لكيبا وقتها في تشيلسي، جعلت جماهير الميرينجي تشعر بحالة غضب شديدة، نظراً لرفض إدارة النادي والمدرب زين الدين زيدان، التعاقد مع كيبا عندما كان متاحاً بمقابل مادي منخفض.

مرت شهور عديدة لنصل الآن للوقت الذي تحول هذا الغضب، لحالة من السعادة والامتنان لإدارة ريال بعدم الوقوع في الفخ الذي وقع به تشيلسي، بل قام البلوز بتفعيل الشرط الجزائي القياسي في عقد كيبا.

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كيف حدث ذلك؟

الموسم الأول لكيبا لم يكن بهذا السوء، بل قدم العديد من المستويات المميزة في بعض المباريات، قبل أن تظهر عيوبه الحقيقة التي رأى البعض أنها ستختفي لحاجته للتأقلم على أجواء البريميرليج.

رغم ما قدمه الإسباني الموسم الماضي، إلا أن اللقطة الأبرز كانت بخلافه مع ماوريسيو ساري، ورفضه الخروج أمام مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة.

كيبا وقتها رفض الخروج من أجل نزول زميله ويلي كاباييرو، ليقوم بعدها ساري باستبعاده لفترة قصيرة بقرار تأديبي، ليعود بعدها لعرين تشيلسي.

الشكوك بعدها زادت نحو كيبا بجانب العيوب الفنية، تجاه شخصيته من الناحية الاحترافية، بعد التصرف الطفولي له مع ساري بمواجهة سيتي.

ولكن ما اتفقت عليه الغالبية العظمى وقتها بعد رؤية كيبا لموسم كامل، أنه حارس جيد لا أكثر، لا يتمتع بالاستمرارية لا يفعل أي شيء استثنائي أو يقدم مستويات بطولية مثلما يفعل أليسون بيكر في ليفربول وبيرند لينو مع أرسنال ودافيد دي خيا بمانشستر يونايتد.

البعض برر ذلك بضعف مستوى كاباييرو، وضمان كيبا مركز الحارس الأساسي بدون أي منافس حقيقي، ولكن السبب ذاته لم يمنع لينو ولا أليسون ولا إيدرسون ودي خيا من التألق مهما كانت الظروف.

أرقام كارثية

كيبا لديه مشكلة حقيقية في التعامل مع التسديدات والكرات التي يمكن التفرقة من خلالها بين الحارس الجيد والاستثنائي أو المميز، وهو ما ظهر بشكل واضح أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي.

المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، شهدت حالة فشل كبيرة من الإسباني في التعامل مع انفراد جابرييل مارتينيلي، وتسديدة بيليرين البعيدة الضعيفة بالقدم اليسرى للظهير الأيمن لأرسنال.

حارس تشيلسي تلقى هدفين من تسديدتين فقط لأرسنال على المرمى في المباراة، الأمر لا يتوقف عند ذلك بل يحتل كيبا المركز رقم 127 من بين 132 بالدوريات الخمس الكبرى بالنسبة لمعدل تصدي الكرات.

وبطبيعة الحال يمتلك المعدل الأسوأ للتصديات بين حراس البريميرليج هذا الموسم، بل حافظ على نظافة شباكه أقل من واتفورد وبيرنلي ونيوكاسل ووست هام.

رقم آخر يعكس أهم عيوب كيبا، بتلقيه أكثر عدد من الأهداف بتسديدات خارج منطقة الجزاء، حيث اهتزت شباكه في 6 مناسبات بنفس الطريقة، أكثر من أي حارس آخر بالبريميرليج.

كلها أمور كانت طبيعية ومنطقية، أجبرت المدرب فرانك لامبارد على الدفع بكاباييرو بمواجهة ليستر سيتي الأخيرة، والتي لم تشهد أي تحسن على مستوى الحراسة بعدما أفسد الأرجنتيني ما فعله بالتسبب في الهدف الثاني للثعالب خلال التعادل 2/2 على ملعب كينج باور.

المقارنة بالكبار

حارس البلوز يعتبر هو الأغلى من بين جميع حراس البريميرليج بل العالم، حيث يتفوق على إيدرسون ولينو ودي خيا ولوريس وحتى أليسون بيكر من ناحية قيمة الانتقال.

ومع ذلك نجد لينو يقدم مستويات بطولية مع أرسنال رغم الحالة السيئة للمدفعجية، حتى دي خيا في أسوأ حالاته والأخطاء الكارثية التي يرتكبها، يستطيع أيضاً إظهار جودته الحقيقية بالأوقات الحرجة.

لوريس أيضاً يتفوق على كيبا، لما لا بعدما عاد مؤخراً لقيادة توتنهام للفوز على مانشستر سيتي 2/0، بعد تصديه لركلة جزاء حاسمة كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة.

وأما بالنسبة لإيدرسون وأليسون، فلا يوجد أي مجال للمقارنة، بين ثنائي يساهد في سيطرة سيتي وليفربول على عرش البريميرليج، خاصة حارس الريدز الذي تلقى 6 أهداف فقط هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.