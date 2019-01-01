الأغلى في التاريخ – ليستر يحدد سعر ماجواير لمانشستر يونايتد

يجب على إدارة مانشستر يونايتد جعل ماجوير أغلي مدافع في التاريخ إذا أرادوا الحصول على خدماته

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى رفض إدارة ليستر سيتي العرض المقدم من مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدافع الفريق هاري ماجواير، مشيرة إلى أن الشياطين قدموا عرضاً واحداً فقط.

وفقاً لصحيفة تليجراف الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد قدمت عرضاً واحداً فقط بقيمة 60 مليون إسترليني للحصول على خدمات اللاعب بنهاية الموسم الماضي، ولم يتم المفاوضات حول اللاعب في الوقت الحالي.

وكانت شبكة سكاي سبورت، أكدت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد قدم عرضاً جديداً بقيمة 70 مليون إسترليني ولكن تم رفضه من الثعالب.

وحددت إدارة ليستر سيتي مبلغ 90 مليون إسترليني على الأقل للتخلي عن مدافعها الدولي، لصالح الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الحالية.

وتشير التقارير إلى أن ماجواير سعيد في ليستر، ولم يطلب الانتقال، ولكنه لن يمانع الانضمام إلى أحد الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر ان الإنجليزي الدولي صاحب الـ 26 عاماً، كان هدفاً للشياطين الحمر منذ الصيف الماضي، ولكنه في نهاية الأمر جدد عقده مع الثعالب لخمس سنوات بقيمة 75 ألف إسترليني إسبوعياً.