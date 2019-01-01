الأغاني ممنوعة في حالة تتويج النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين

النصر يلتقي الخميس المُقبل أمام الباطن

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف مجلس جمهور نادي النصر، حقيقة تجهيز احتفالات وأغاني خاصة في حال التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أخر مباراة للفريق بالبطولة.

النصر يلتقي الخميس المُقبل أمام الباطن في الجولة الـ30 والأخير بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وتداول المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه تجهيزات وأغاني الفريق النصراوي، وهو ما تم تداوله على تجهيز جماهير النصر للاحتفال.

ماذا لو استمر البرتغالي خيسوس في تدريب الهلال، هل كان حافظ الزعيم على صدارته للدوري؟ pic.twitter.com/YdDeWrSwin — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 14, 2019

فوز النصر على حساب الباطن يضمن له الفوز باللقب هذا الموسم، دون النظر لنتيجة مباراة منافسه الهلال مع ضيفه الشباب، التي ستجرى في نفس التوقيت.

فهد الشاطري رئيس مجلس جمهور نادي النصر غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤكدًا أن مجلس الجمهور لا علاقة له بذلك التنظيم، وأن المقطع المتداول هو عبارة عن اختبار للصوتيات من الشركة الراعية للمباراة.

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وأضاف أنه ليس لإدارة النصر أو مجلس جمهوره علاقة بذلك التنظيم، مشيراً إلى أن هناك توجيهات بعدم تشغيل الأغاني خلال شهر رمضان.