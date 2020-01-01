الأعلى أجراً.. التفاصيل المالية الكاملة لانتقال فيرنر إلى تشيلسي

المهمة لم تكن سهلة لإقناع المهاجم الألماني

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي، في خطف أحد أفضل المواهب الهجومية في أوروبا، بالتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج .

المهمة لم تكن سهلة على البلوز، حيث شهدت الصفقة منافسة قوية من ليفربول وبايرن ميونخ وريال مدريد، قبل أن تُحسم الأمور في النهاية لنادي غرب لندن.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن بعض التفاصيل المالية الخاصة بانضمام فيرنر للبلوز، والتي لا تقتصر على الشرط الجزائي في عقده بـ53 مليون يورو.

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فيرنر سيصبح اللاعب الأعلى أجراً في تشيلسي، حيث من المقرر حصوله على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو ونصف، ليتفوق على نجولو كانتي وكيبا، حيث يحصل كل منهما على 8.7 مليون يورو في الموسم.

وعلى جانب آخر يدفع تشيلسي مبلغ 10 مليون يورو دفعة واحدة لفيرنر، كمكافأة توقيع بعدما فضل الانضمام للفريق على باقي الأندية الأخرى.

الصفقة أيضاً ستذهب بعض أرباحها لنادي شتوتجارت الذي سبق وان لعب له فيرنر، حيث يدفع لايبزيج 8.2 مليون يورو لنظيره الألماني.

وكان لايبزيج قد تعاقد مع فيرنر من شتوتجارت في 2016 مقابل 14 مليون يورو، ليحقق استفادة مالية كبيرة جداً بعد تطوير اللاعب.

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يذكر أن فيرنر لعب 44 مباراة مع لايبزيج هذا الموسم، نجح في هز الشباك 32 مرة وصنع 13 هدفاً بقميص الفريق الألماني بكل البطولات.