الأشعة تثبت معاناة محمد عواد من تمزق عضلي

الحارس المصري أصيب بعد تدخل مع أحمد جمعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى محمد عواد؛ حارس مرمى الوحدة السعودي، اليوم السبت، أشعة حول مكان إصابته التي تعرض لها أمس الجمعة، خلال مواجهة أحد.

ولم يستطع الحارس المصري استكمال المباراة بعد تدخل عنيف من مواطنه أحمد جمعة؛ مهاجم أحد، أصيب على إثره.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن الفحوصات أظهرت إصابة عواد بتمزق من الدرجة الأولى إلى الثانية في عضلة السمانة.

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز الوحدة برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، جمعها من الفوز في عشر مباريات وأربعة تعادلات وسبع هزائم.