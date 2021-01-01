الأسوأ منذ خواندي راموس .. حجج مورينيو غير كافية في توتنهام!

جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام يمر بفترة هي الأسوأ للفريق منذ خواندي راموس المدير الفني الأسبق لهم.

تعرض توتنهام لهزيمته الخامسة من آخر ست لقاءات له مساء الأمس الأحد أمام نظيره وست هام في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح مورينيو بعد الخسارة من وست هام أن تلك النتائج تقع للفريق بسبب سوء الحظ والإصابات فقط، كما هي عادة البرتغالي عند بداية سقوط أي فريق يتولى تدريبه.

مورينيو بعد مباراة وست هام قال للإعلام "من الصعب للغاية التفكير في المراكز الأربعة الأوائل، الفرق الأربعة، الخمسة، الستة يحصلون على النقاط بصورة مستمرة، سيكون الأمر صعبًا".

حجج مورينيو تبدأ: سوء الحظ والأخطاء الدفاعية سبب الهزيمة من وست هام!

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" إحصائية تخص الفريق في الموسم الجاري تحت قيادة جوزيه مورينيو، أظهرت أن النادي اللندني يمر بواحدة من أسوأ فتراته في السنوات الماضية.

الإحصائية أوضحت أن نسبة انتصارات جوزيه مورينيو في الدوري الإنجليزي تحت قيادة جوزيه مورينيو هي الأسوأ منذ حقبة خواندي راموس في 2007-2008.

خواندي راموس كان قد فاز في عشر لقاءات مع الفريق من أصل 36 مواجهة لعبهم وخسر 15 وتعادل في 11 بنسبة انتصارات 27%.

أما جوزيه مورينيو فخاض حتى الآن 50 مواجهة في الدوري الإنجليزي، فاز في 23 منهم بنسبة 46% وتعادل في 12 وخسر 15.

l خواندي راموس جوزيه مورينيو هاري ريدناب فياش بواش ماوريسيو بوتشيتينو تيم شيروود مباريات 36 50 144 54 202 22 انتصارات 10 23 71 29 113 13 نسبة الانتصارات 27% 46% 49% 54% 56% 59% معدل النقاط 1.14 1.62 1.74 1.83 1.89 1.91

تفوق على مورينيو في تلك الإحصائية هاري ريردناب بنسبة 49% وفياش بواش بنسبة 54% وماوريسيو بوتشيتينو بنسبة 56% وأخيرًا تيم شيروود بنسبة 59%.

في الوقت نفسه فمورينيو هو صاحب أسوأ معدل نقاط لكل مباراة بين تلك المجموعة من المدربين بواقع 1.62 نقطة في المواجهة الواحدة.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بعد مرور 24 مباراة لهم.