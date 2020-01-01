الأزمة تعود .. محمد سراج الدين يفتح النار على تركي آل الشيخ والأخير يرد

يبدو أن الازمات بين إدارة النادي الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب ومعالي المستشار تركي آل الشيخ ستعود من جديد

يبدو أن الازمات بين إدارة النادي الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية للترفيه والرئيس الشرفي للنادي ستعود من جديد.

الأزمة الجديدة بدأت عندما هاجم محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة نادي الأهلي معالي المستشار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد سراج الدين: ” بعيد عن الكورونا ربنا يحفظنا ويسلمنا منها جميعاً في فيروس عجوز موجود من زمان في قطاع الرياضة في مصر وفي فيروس تاني عيل لسه مستجد من الخارج.

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وتابع سراج : "الفيروسات دي بينتشر فتن وقرف ومشاكل طول الوقت في الرياضة وبين الناس وبين بعض وبين أكبر جمهورين في مصر".

وواصل : "اللي انا واحد مرضاش بأحداث اي نوع من أنواع الفتنة بينهم بأي شكل من الأشكال احنا في النهاية ولاد بلد واحدة نختلف اه نهزر مع بعض اه لكن تطاول وأذى ده منبوذ ومرفوض بالنسبالي من الجانبيين

وتابع سراج : "المشكلة ان الفيروسات دي مختلفة عن الكورونا في حاجة وهي ان لها علاج بس العلاج لازم يجي من الدولة ويكون جذري الدولة اللي أنا بحترمها وبقدرها عشان محدش يزايد عليا.

وأنهى : "أنا ابن مؤتمر الشباب ودايماً بكون فخور بده وظهوري الأول هناك في ٢٠١٦ وعرضي لأفكاري كان دفعة ونقلة ليا في أمور تانية كتير مؤتمر شباب مصر اللي كله طموح وتفاؤل وفكر ونقاء مش أجواء عشوائية وفتن وبلطجة تعوق الواحد عن أهدافه وطموحه الحقيقي لرفعة بلده وناديه المفضل اتمني يكون في مستمع لأن فاض الكيل…اللهم بلغت اللهم فاشهد.

وجاء الرد من معالي المستشار تركي آل الشيخ ردًا على محمد سراج الدين عبر حسابه في "فيسبوك"

ليعود محمد سراج الدين وينشر عبر حسابه الشخصي موجهًا رسالة جديدة لمعالي المستشار عبر حسابه في "فيسبوك"