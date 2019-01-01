الأزمة المالية تقود بياتشينزا للخسارة 20-0 من كونيو بالدوري الإيطالي

الدرجة الثالثة الإيطالية تشهد أحداثاً مثيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تتواصل الكوارث على الفرق الإيطالية العريقة، والتي أمتد لها النسيان، ما فشل إداري ورياضي وإفلاس.

وتلك المرة في الدرجة الثالثة الإيطالية، لفريق برو بياتشينزا الذي يعاني من مشاكل اقتصادية، حيث لم يخض أخر 4 مباريات في الموسم.

وليخوض مباراته في الجولة 27 من المسابقة، ليتلقى هزيمة ثقيلة 20-0 من كونيو، خاصة أن الفريق يخوض المباريات بلاعبي الشباب تحت 20 عاماً.

فالفريق الأول والمدرب مضربين عن العمل بسبب عدم حصولهم على الأجور، حيث خاض المباراة لمنع الفريق من الهبوط الرسمي لعدم خوضه 5 مباريات متتالية، مستغلاً أقل عدد من اللاعبين يشاركون في المباراة وهم 7.

❌ أزمة مالية تضرب فريق بياتشينزا الإيطالي الذي يلعب في الدرجة الثالثة، ربما الاسم قد يبدو مجهولاً لكم 🧐

◀️ الفريق سيلعب مبارياته القادمة بالناشئين، الأمر لم ينتهي عند هذا فقط👇



❌ الهزيمة أمام فريق كونيو 1905 في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، بنتيجة صادمة (20-0)😱 pic.twitter.com/4w3v4x7OIw — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

اللاعب باتشياريلي من مواليد 1980 الذي خاض اللقاء، لم يستطع استكمال اللقاء ليخرج مصاباً في الدقيقة 76، كما دخل لاعب في الدقيقة 61 من عمر اللقاء بعد استيفاء أوراقه المفقوده.

وتعد النتيجة تاريخية لفريق كونيو بالفوز 20-0، كما أن المباراة لم تكتمل حتى صافرة الحكم الأخيرة من عمر اللقاء.

اللاعب المغربي هشام كانيس سجل ستة أهداف في اللقاء، ليسجل رقماً قياسيًا في الكرة الإيطالية بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة.

اللاعب المعار من صفوف نوفارا الإيطالي، سجل أهدافه الستة في 28 دقيقة.