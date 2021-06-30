الأزمات لا تنتهي .. ديون الاتحاد تزداد والأمور تتعقد أكثر

تهديد بهبوط الاتحاد للدرجة الأولى

كشفت تقارير صحفية، عن أزمة جديدة في طريقها لنادي الاتحاد، ستزيد من الديون التي يعاني منها العميد خلال الفترة الحالية، وتجعل الأزمات في زيادة.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت عن وصول ديون نادي الاتحاد إلى مبلغ 140 مليون ريال سعودي، يجب السداد قبل شهر أغسطس المقبل، للحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتسجيل لاعبين جدد.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن ناديي الاتفاق والقادسية لم يستلما مستحقاتهما المالية المتأخرة بنادي الاتحاد، وانتهت الهلة الممنوحة للعميد من جانب لجنة الانضباط اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن عدم تسديد الاتحاد مستحقا ناديي الاتفاق والقادسية في صفقتي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا بالترتيب، سيؤدي إلى إيقاع غرامات مالية على نادي الاتحاد من لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي.

اللجنة ستقوم بتوقيع غرامات على الاتحاد، بعد تأخر دفع مستحقات الصفقتين، وفي حال استمرار عدم التسديد، سيتم إصدارة قرارًا لاحقًا، حيث هناك عقوبة من عقوبتين سيتم توقيعها.

العقوبة الأولى هي خصم 3 نقاط أو أكثر من رصيد الاتحاد خلال الموسم المقبل، أو تهبيط فريق نادي الاتحاد إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

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ونجح الاتحاد في حسم المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، كما يستعد الفريق لخوض نهائي البطولة العربية.