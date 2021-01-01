الأرقام تكشف.. إيسكو "فأل شؤم" كأساسي تهديفيًا لريال مدريد وعليه الرحيل!

سلبية للغاية..

تواجد إيسكو في التشكيلة الأساسية لريال مدريد أمام ريال بيتيس، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتعرض لانتقادات كثيرة حيال مستواه وأداء الملكي في وجوده.

صحيفة "ماركا" نشرت تقريرًا هامًا يُظهر أن الدولي الإسباني بمثابة "فأل شؤم" للنادي الملكي عندما يشارك أساسيًا، ويطرح الكثير من الأسئلة حول ما يقدمه فعليًا اللاعب لكتيبة زين الدين زيدان.

الإحصائيات تظهر أن إيسكو قضى 523 دقيقة كأساسي مع ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني، وخلالهم سجل الميرينجي فقط هدفين وتلقت شباكه ستة أهداف.

أما عندما شارك إيسكو كبديل، تحسنت الأمور إلى حد ما، فسجل ريال مدريد في 310 دقيقة معه سبعة أهداف في مقابل أن سكنت شباك تيبو كورتوا هدفين فقط.

لكن ماذا يحدث عندما لا يتواجد إيسكو كأساسي أو بديل؟ أرقام عظيمة تظهر لكتيبة زيدان، إذ سجلت 47 هدفًا في مقابل 16 هدفًا في شباكها، خلال 2137 دقيقة.

لذلك، فلا عجب عند رؤية أن ريال مدريد عجز عن تحقيق الانتصار أو حتى تسجيل هدف في شباك ريال بيتيس عندما كان إيسكو أساسيًا منذ الدقيقة الأولى بالمباراة التي أقيمت بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

على هذا الأساس، يبدو أن الأقرب لإدارة فلورنتينو بيريز أن تستغني عن خدمات إيسكو في الصيف المقبل، خاصةً وأن اللاعب نفسه لا يشعر بالسعادة للتواجد في سانتياجو برنابيو والتواجد كبديل بصورة شبه دائمة.

الجدير بالذكر أن إيسكو هذا الموسم قد شارك في 26 مباراة ولم يسجل خلالهم أي هدف، مع صناعته لهدف وحيد مع معاناته من إصابتين على مدار الأشهر الماضية.