الأرقام تتحدث .. رحيل كريستيانو رونالدو قتل ريال مدريد

هجوم ريال مدريد ولا شيء بدون كريستيانو رونالدو

خلال 9 سنوات فعل كريستيانو رونالدو كل شيء في ريال مدريد وفاز بكل شيء على المستوى الجماعي والفردي والمحلي والقاري، ولكنه بعد ذلك قتل النادي الملكي برحيله، أو انتخر الريال حين سمح له بذلك

الجميع ظن أنه في حال رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، فإن كل الأنظار ستتجه نحو جاريث بيل الذي وصل إلى الفريق الملكي في صيف 2013 مقابل 100 مليون يورو كحامل جديد للشعلة الهجومية.

صحيح أن النجم الويلزي لم يقضِ أوقاتًا جيدة في أحيان كثيرة مع الريال حتى موعد رحيل رونالدو بسبب الإصابة، لكن النادي كان يرى فيه نجمًا إعلاميًا بالدرجة الأولى من أجل المستقبل، ولكنه كالعادة خذل النادي والجماهير.

المزيد من الفرق

ماركو أسينسيو أيضًا كان الأمل بالنسبة لريال مدريد ليكون قادرًا على حمل المشعل على المدى المتوسط، ولكنه انطفأ بشكل مفاجئ قبل أن يصاب بقطع في الرباط الصليبي ويزداد انطفاؤه.

ولكن بعد موسمين ونصف من رحيل النجم البرتغالي يبدو أن كل شيء في تراجع وليس فقط على مستوى دوري أبطال أوروبا أو البطولات بشكل عام، بل عدد الأهداف وقوة الخط الهجومي التي ضُربت ضربة قاتلة.

في تقرير لصحيفة آس تبين أن ريال مدريد تمكن فقط من تعويض 11.3٪ من الأهداف التي ساهم بها البرتغالي، الذي ضاعف في مسيرته عدد المباريات التي ظل فيها الفريق الأبيض بدونه بعد أن رحل.

يوضح التقرير عدد الأهداف الذي خسره ريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو، بدون البرتغالي، بقي ريال مدريد دون تسجيل في مباراة واحدة من كل خمس مباريات (19.51٪). في المواسم التسعة التي قضاها رونالدو داخل جدران الفريق الملكي سواء لعب أم لا، لم يكن قادرًا على التسجيل في أقل من واحدة في 11 مباراة (8.86٪). تضاعفت عدم قدرة ريال مدريد على التسجيل بدون لاعب يوفنتوس الحالي.

لعب ريال مدريد 519 مباراة رسمية في المواسم التسعة التي دافع فيها كريستيانو رونالدو عن قميص ريال مدريد وحصل خلالها على لقب الهداف التاريخي للنادي الملكي محطمًا رقم راؤول جونزاليس التاريخي الذي لم يصمد طويلًا على عكس المتوقع.

شارك الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في 438 منهم. وتمكن ريال مدريد في تلك الفترة من تسجيل 1378 هدفًا ، بمتوسط ​​2.66 هدفًا في المباراة الواحدة (في موسم 2011-012 ، وصلت إلى 3 أهداف في المباراة الواحدة).

أما غيابه عن التسجيل كان في 46 مباراة (8.86٪) وسجل هدفين على الأقل في 383 (73.8٪). في 13 مباراة سجل أكثر من ستة أهداف. سجله كان ثابتُا إلى حد كبير خلال هذه السنوات.

بعد رحيل كريستيانو، خاض ريال مدريد 123 مباراة سجل خلالها 232 هدفاً، بمتوسط ​​1.89. في المباراة الواحدة، ظل بدون أهداف في 24 مباراة، فقط في 57.7٪ من المباريات تمكن من تسجيل هدفين على الأقل.

وكان الحد الأقصى لأهدافه في نفس المباراة ستة أهداف: في إياب دور الـ 32 من كأس 2018-19 (6-1) وجلطة سراي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا (6-0).

سجل كريستيانو 32.7٪ من أهداف الفريق أثناء تواجده في مدريد. الآن، سجل الفريق أهدافًا أقل بنسبة 29٪. أي أن ريال مدريد وجد بديلاً فقط لتزويد 11.3٪ من الأهداف التي سجلها البرتغالي، الذي سجل أكثر من 40 هدفًا في جميع المواسم الأخرى باستثناء موسمه الأول.

هذا الموس ، يعاني ريال مدريد كثيرًا حيث سجل 25 هدفاً فقط في 15 مباراة، بمتوسط ​​1.67 لكل مباراة. إذا تم الحفاظ على ذلك السجل، فسيكون هذا هو أسوأ متوسط ​​للملكي منذ موسم 1999-2000 حيث سجلوا 106 أهدافًا في 65 مباراة (1.63 في المتوسط). في ذلك العام، فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، لكنه كان الخامس في الدوري.

أحدثهم هازارد .. كاكا وبيل ولاعبون دمرتهم الإصابة في ريال مدريد

في النهاية، يكفي فقط مشاهدة مباريات ريال مدريد حتى تلاحظ الفارق، والتأثير الذي كان يحدثه كريستيانو رونالدو بمجرد مشاركته في الخط الأمامي وقدرته الخارقة على الحسم.