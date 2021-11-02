الأرقام تؤكد أزمة برشلونة.. "البلوجرانا" يقترب من مناطق الهبوط!

يمر نادي برشلونة بلحظة رياضية دقيقة للغاية، بطل الدوري الإسباني في سبعة من آخر 12 نسخة، وبعد مرور 12 جولة من منافسات موسم 2021-2022، أصبح على بعد سبع نقاط فقط من مناطق الهبوط.

في الواقع، فإن برشلونة أقرب إلى المراكز التي تؤدي إلى اللعب في الدرجة الثانية خلال الموسم المقبل منه إلى المتصدر الحالي ريال سوسييداد.

صحيفة "سبورت" الإسبانية حللت موقف برشلونة في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، وكشفت عن المعاناة الكبيرة التي يعيشها "البلوجرانا" بعد مرور 12 جولة.

ويبتعد برشلونة بفارق سبع نقاط عن قادش صاحب المركز 18 الذي يهبط صاحبه إلى الدرجة الثانية، وعشر نقاط عن خيتافي متذيل الترتيب.

فيما يتصدر ريال سوسييداد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، أي متفوقًا بفارق تسع نقاط عن برشلونة الذي جمع 16 نقطة يحتل بها المركز التاسع.

وضع برشلونة مهم حقًا، ولم يحدث خلال فترة طويلة، حيث لطالما قاتل برشلونة من أجل الصدارة خلال آخر 15 موسم من الدوري الإسباني.

برشلونة لم يفز سوى في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، حيث خسر ثلاث مرات، وهو ما تسبب في إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب النادي الكتالوني.

وسيكون أمام برشلونة فرصة بداية من السبت المقبل لمحاولة العودة إلى طريق الانتصارات، حين يحل ضيفًا على سيلتا فيجو.

برشلونة مطالب بالانتصار في المباراة الأخيرة للمدرب المؤقت سيرجي بارجوان، في انتظار انتهاء المهمة الصعبة بالتعاقد مع تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق، ومحاولة تحسين نتائجه في الدوري الإسباني، والعودة إلى المنافسة على اللقب.

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