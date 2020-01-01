الأرض تُنصف أصحابها أم الضيوف؟ .. الجوهرة المشعة ما بين الأهلي والهلال

جمهور الكرة السعودية على موعد جديد مع كلاسيكو، غدًا الخميس، لكن هذه المرة بين الأهلي والهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، أما الراقي، والذي فقد الأمل رسميًا في المنافسة على اللقب، يحتل المركز الثالث برصيد 43 نقطة، ويبقى الأمل الذي يلعب عليه هو المنافسة على مقعد بدوري أبطال آسيا.

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لقاء الذهاب الذي كان على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة الرياض، أنصفت به الأرض أصحابها، إذ فاز الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد.

هذه المرة المباراة على أرض الراقي، فهل ينصف الجوهرة المشعة كتيبة المدرب الكرواتي فلادان ميلويفيتش أم ترجح كفة الضيوف؟، ماذا يقول التاريخ في ذلك؟

الفريقان تقابلا على الجوهرة المشعة ثماني مرات من قبل في مختلف البطولات، لكن لم تكن الغلبة بها للأهلي، إذ فاز في مباراتين فقط، بينما انتصر الأزرق في أربعة لقاءات، وفرض التعادل كلمته في مباراتين.

البداية كانت بالدور الأول في موسم 2014-2015، ضمن الجولة الـ16، وتعادلا وقتها بنتيجة 1-1، سجل للزعيم تياجو نيفيز أولًا، وتعادل بعدها تيسير الجاسم.

المباراة الثانية، كانت في الجولة الـ24 من موسم 2015-2016، وفاز وقتها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، أحرز الثلاثية عمر السومة "هدفين" وحسين المقهوي، أما هدف الزعيم فسجله كارلوس إدواردو.

المباراة الثالثة، كانت في الجولة الـ10 من موسم 2016-2017، وانتصر الزعيم بنتيجة 2-1، أإذ تقدم الهلال بهدفي ليو يوناتيني وإدواردو، وأحرز الأهلي هدفه الوحيد عن طريق عمر السومة.

المباراة الرابعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2017، وكان الفوز حليف الضيوف بنتيجة 3-2، أحرزها عمر خربين ومحمد جحفلي وإدواردو، أما الثنائية فعن طريق عمر هوساوي وعمر السومة "ضربة جزاء".

المباراة الخامسة، في الجولة الـ25 من موسم 2017-2018، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

المباراة السادسة، في الجولة الـ27 من موسم 2018-2019، وفاز الهلال بهدف ألبرتو بوتيا.

المباراة السابعة، في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2019، فاز الراقي وقتها 1-0، لكنهما احتكما إلى ركلات الترجيح، لفوز الزعيم ذهابًا 1-1، ففاز الهلال بالركلات الترجيحية 3-2.

المباراة الثامنة، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، ولقن الهلال، أصحاب الأرض هزيمة قاسية بنتيجة 4-2، سجل الرباعية جوميس "هاتريك" وعبد الله الحافظ، أما الثنائية فعن طريق عمر السومة ودجانيني تافاريس.

التاريخ قال كلمته، فمن سيُنصف الجوهرة المشعة في ليلة الغد؟