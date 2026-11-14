رحلة البحث عن الرقم 10 | فورلان يلقن الأرجنتين درسًا بسلاح نونيز .. وخوليان يدخل معركة نيكو باز ولاوتارو

نجح منتخب الأوروجواي بقيادة مدربه الجديد دييجو فورلان في تحقيق انتصار جديد عقب جولته الآسيوية الناجحة في التوقف الدولي الأخير، وهذه المرة على حساب وصيف العالم الأرجنتين في عقر دياره بملعب "البونبونيرا" وجماهيره المنتشية بتحقيق لقب الدوري، وربما كان هذا السبب وراء أهازيجها التي لم تتوقف طوال اللقاء من المجموعة التي حضرت ولكن لم تكن كافية لملء كامل المدرجات، إذ ظهرت مساحات كبيرة خالية، وكأن غياب ميسي ترك أثره، أو أن جمهور بوكا مكتفي من كرة القدم بعد التتويج المجنون الأسبوع الماضي!

انتصار الأوروجواي الودي جاء ليوقف سلسلة من ثلاثين مباراة لم يخسر فيها فريق سكالوني، بالتحديد منذ سبع سنوات أمام فنزويلا وديًا في مدريد بثلاثية مقابل هدف، وتكتب بداية غير إيجابية لحقبة سكالوني الجديدة على رأس الجهاز الفني بعد الإعلان عن تجديد عقده حتى 2030.

قائد الأرجنتين الجديد

الأنظار توجهت نحو الأرجنتين لمعرفة من سيحمل شارة القيادة في اللقاء الأول عقب اعتزال ليونيل ميسي، وكان الاختيار على نجم مانشستر سيتي إنزو فيرنانديز، خيار ليس واضحًا إذا كان نهائيًا أم لا في ظل غياب عديد النجوم عن المجموعة الحالية، وتحديدًا كوتي روميرو الذي حملها التوقف الفائت.

إنزو كان غاضبًا عقب المباراة، والسبب أن من وجهة نظره أن الأوروجواي قد سرقت الانتصار بالحظ، فريق دييجو فورلان هز الشباك مرتين بهدفين متشابهين، عرضية من كرة ثابتة عبر دي أراسكايتا، واحدة أسكنها باليردي بالخطأ في مرماه وأخرى وضعها أراوخو، وفي الكرتين ظهرت مشكلة الأرجنتين في الرقابة واضحة ودون حلول، بعيدًا عن اتهام الحظ.

نقطة أخرى لعب عليها فورلان بنجاح كانت سلاح الكرات الطولية خلف الثنائي ليساندرو وباليردي، وهنا استثمر سرعات داروين نونيز وانطلاقاته المستمرة، صحيح لم يسجل مهاجم الدرعية، ولكن لعب دوره بنجاح بتنفيذ سياسة مدربه الذي مباراة بعد الأخرى يؤكد أنه على قدر المسؤولية لخلافة مارسيلو بييلسا وإعادة هيبة الأوروجواي بعد إخفاق المونديال الأخير.

صراع الرقم 10

على الجانب الآخر، صراع آخر في الأرجنتين كان مؤجلًا في هذه المباراة وهو الذي يخص خليفة ميسي في حمل الرقم 10. سكالوني استغل الطبيعة الودية للقاء وعدم وجود إجبار لاستخدام القميص الأسطوري بعد، ولكن بعض الحاضرين حاول إثبات أحقيته بحمله مستقبلًا.

الأحاديث في وسائل الإعلام تتحدث عن انحصار السباق بين الثنائي لاوتارو مارتينيز ونيكو باز، الأول الذي غاب للإصابة، والثاني شارك أساسيًا وكان أحد أبرز نجوم المباراة، ولولا تألق حارس الأوروجواي فييرمارين لخرج بهدف أو تمريرة حاسمة.

ولكن ثنائي آخر تألق أيضًا، خوليان ألفاريز واصل التسجيل على المستوى الدولي وكان صاحب هدف الأرجنتين الوحيد، وجيانلوكا بريستياني، جناح بنفيكا، دخل كبديل وصنع هدف ألفاريز وكان نقطة مضيئة، ليواصل الموسم الاستثنائي الذي يعيشه مع عملاق البرتغال.

من الصعب أن يدخل بريستياني صراع الرقم عشرة رغم موهبته وتألقه بالنظر لكونه حديث العهد على المنتخب، وسابق مشكلته الشهيرة مع فينيسيوس والاتهامات له بالعنصرية، ولكن الأكيد أن خوليان ألفاريز يستحق الترشيح لحمل إرث ميسي، خصوصًا أن رغم معاناته التهديفية مع أتلتيكو مدريد وانخفاض مستواه، يستمر في تقديم عروض طيبة مع الأرجنتين.

الودية المقبلة ضد كوستا ريكا بعد أيام ستكون فرصة جيدة لباز وألفاريز لإقناع سكالوني بالأحقية في رقم ميسي، وربما نرى قائد جديد بخلاف إنزو، والأهم، فرصة جديدة للشباب مثل ماتياس سولي وبريستياني ورومان فيجا كما حدث ضد الأوروجواي، في ظل خططه لتجديد دماء الفريق برحلته نحو 2030 وكوبا أمريكا القادمة.