الأخضر الأولمبي يواجه كوريا الجنوبية في ختام الإعداد لـ كأس آسيا

المنتخب الأولمبي السعودي يختتم استعداداته للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

اقترب المنتخب الأولمبي السعودي، تحت 23 عامًا، من اختتام معسكره الإعدادي المقام حاليًا في ماليزيا، للمشاركة في كأس آسيا 2020، المؤهل إلى أولمبياد طوكيو من نفس العام.

الأولمبي السعودي يختتم المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة آسيا 2020 لمنتخبات تحت 23 عامًا، بمواجهة كوريا الجنوبية.

ويواجه المنتخب الأولمبي السعودي نظيره الكوري الجنوبي في الرابعة مساء الثلاثاء، وفي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في نهاية المعسكر، على ملعب ميرديكا بمدينة كوالالمبور.

وأدى لاعبي المنتخب السعودي تدريباتهم اليوم الإثنين، على ملعب شاه علم، تحت قيادة سعد الشهري، المدير الفني، الذي طبق مرانًا تكتيكيًا هجوميًا.

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وبعد المران التكتيكي، أقيمت مناورة مصغرة تخللها مران على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجومية لدى لاعبي الأخضر السعودي.

وتقام بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند خلال يناير المقبل، حيث يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم اليابان وسوريا وقطر.