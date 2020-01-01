الأحبابي: المباراة أمام الشارقة كانت قوية.. والحصول على نقطة أفضل

الدوري الإماراتي يشهد إثارة كبيرة في الموسم الحالي

تحدث بندر الأحبابي لاعب العين الإماراتي عن التعادل مع الشارقة في منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

العين تعادل مع الشارقة بهدف لكل فريق، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الخليج العربي على ملعب "هزاع بن زايد".

بندر الأحبابي كان المصدر الرئيسي لخطورة العين طوال أحداث اللقاء، ولكن لم يتمكن أحد الجانبين من خطف نقاط اللقاء كاملة.

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وقال بندر الأحبابي في تصريحات تلفزيونية: "لعبنا مباراة جيدة للغاية وشوط ثان رائع والشوط الأول لم نكن مركزين بشكل كبير".

وأضاف: "تحملنا على أنفسنا بعد صدمة الهدف الأول المبكر وقدمنا شوطًا ثانيًا رائعًا، وضغطنا على دفاعات الشارقة بقوة والحمد لله على النقطة كانت مباراة رائعة من الفريقين".

وتابع الأحبابي: "في الفترة الأخيرة مع المدرب بيدرو نقدم مستوى أكثر من رائع، ونقدم نتائج أفضل ونسعى للتطور في المرحلة المقبلة".

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ويحتل العين المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 28 نقطة، حيث مؤجل له لقاء قد يضعه في وصافة الدوري خلف شباب الأهلي.