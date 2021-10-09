"الأجانب طوروا منتخب السعودية، حجازي حول الشمراني من نقطة ضعف إلى قوة"

المنتخب يُحقق نتائج ممتازة حاليًا

أعاد الناقد الرياضي عادل المرضي التطور والتحسن اللافت في أداء المنتخب السعودي خلال السنوات الأخيرة إلى وجود 7 أجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، مشيرًا إلى أنهم حسنوا كثيرًا من جودة اللاعب المحلي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد اتخذ قرارًا في صيف 2018 بزيادة عدد الأجانب في الدوري إلى 7، وقد واجه ذلك القرار خلال السنوات الماضية انتقادات واسعة بحجة تأثيره السلبي على فرص اللاعبين المحليين في اللعب، لكن البعض وقف في الجانب الآخر ودافع عنه ومنهم المرضي.

ماذا قال عادل المرضي عن دور الأجانب في تطور المنتخب السعودي؟

المرضي وخلال تواجده في برنامج الحصاد الرياضي أكد أن وجود الأجانب بتلك الجودة العالية في الدوري السعودي ساهم في تطور اللاعبين المحليين كثيرًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأخضر ونتائجه في السنوات الأخيرة.

وقد استخدم مثالين من نادي الاتحاد لدعم وجهة نظره، الأول حمدان الشمراني والثاني عبد الإله المالكي، مبرزًا دور الثنائي أحمد حجازي وكريم الأحمدي في تطويرهما وتحسن مستويهما اللافت.

إذ قال "المنتخب السعودي الحالي ربما ليس الأكثر موهبة في تاريخ السعودية، لكنه الأكثر انضباطًا واحترافية وروحًا، الأخضر لم يكن في السنوات السابقة بتلك الروح والقوة والحماس في اللعب".

تابع "قالوا سابقًا أن وجود 7 أجانب سيؤثر سلبًا على المنتخب ونتائجه، لكننا نرى العكس، إذ نجح في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بعدما فشل في المرات السابقة، كما أنه هزم اليابان مجددًا، لقد هزمنا اليابان 4 مرات من 15 مباراة مرتين منها كانتا بهذا الجيل".

"وجود الأجانب بتلك الجودة العالية ساهم في تحسين وتطوير مستوى اللاعبين السعوديين، لدينا الآن 112 أجنبيًا جميعهم جيديون ويُقدمون خبرات كثيرة لزملائهم المحليين، حمدان الشمراني كان نقطة ضعف واضحة في الاتحاد لكنه بعد تواجده بجانب حجازي تعلم واستفاد كثيرًا، أصبحت ثقته بنفسه أفضل وتحسن على مستوى التمركز والتوجيه، كذلك عبد الإله المالكي استفاد بقوة من اللعب بجانب كريم الأحمدي وتعلم منه الكثير".

ما هو موقف المنتخب السعودي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022؟

الأخضر نجح يوم الخميس الماضي في الفوز على اليابان بهدف فراس البريكان على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ليرفع رصيد إلى 9 نقاط من 3 انتصارات في مرحلة التصفيات الحالية.

المنتخب السعودي سيُواجه الصين في المباراة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة كذلك، ومن ثم ستكون المباراة الحاسمة والأهم في فترة التوقف القادمة أمام أستراليا.

المنتخبان يتصدران جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 100% من النقاط وبفارق 6 نقاط عن عُمان والصين.

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