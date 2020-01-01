الأبيض لا يتحمل - ماذا يحدث عندما يلتقي الأهلي والزمالك مرتين خلال أسبوع؟

الأهلي والزمالك التقيا مرتين في أقل من أسبوع أكثر من مرة.

يلتقي فريقي الأهلي والزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري، في تمام السابعة من مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تلك المواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم، ليس في مصر فقط، بل في جميع أنحاء العالم، خاصة وأنها الفائز بها سيتوج بلقب كأس السوبر المصري.

وبعد مباراة الغد، سيواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في الدوري بعدها بأربعة أيام فقط، بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات البطولة المحلية.

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ليست هي المرة الأولى التي تجمع مواجهتين بين الأهلي والزمالك، خلال أسبوع واحد، حيث حدثت هذه الواقعة مرتين ماضيتين، ونستعرضهما خلال السطور التالية.

المرة الأولى سنة 1958

واجه الأهلي نظيره الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم 18 مايو عام 1958، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

سجل هدف الزمالك خليل قدري، وهدف الأهلي جاء عن طريق رفعت الفناجيلي.

وبعدها بخمسة أيام بالتحديد يوم 23 مايو، واجه الأهلي نظيره الزمالك مرة أخرى، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجل للزمالك عصام بهيج، وللأهلي السيد الضظوي هدف وصالح سليم هدفين.

المرة الثانية سنة 2008

واجه الأهلي نظيره الزمالك يوم 20 يوليو 2008، في الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم الأنجولي أمادو فلافيو بالهدف الأول للأهلي، قبل أن يتعادل جمال حمزة للزمالك، ليسجل أحمد حسن هدف فوز الأهلي بالمباراة.

وبعدها بأسبوع واحد فقط، تجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك يوم 27 يوليو، في مباراة كأس السوبر المصري، التي انتهت بتتويج المارد الأحمر بها.

وفاز الأهلي بهدفين دون رد، أحرز الأول أحمد حسن والثاني معتز إينو، في مباراة شهدت طرد المدافع التونسي وسام العابدي، لاعب الزمالك.