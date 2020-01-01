الأبطال ثم إنتر .. أسبوع الاختبار في يوفنتوس

هل يثبت ساري خطأ منتقديه؟

صدارة الدوري، نصف نهائي الكأس، ودور الستة عشر لدوري الأبطال، هذا هو الحال بعد منتصف الموسم في يوفنتوس، ورغم ذلك عدم الرضا يسيطر، والانتقادات بحق مدربه ماوريتسيو ساري لا تتوقف من أسبوع إلى الآخر.

جاءت الخسائر الأخيرة ليوفنتوس أمام نابولي وفيرونا لتضع حداً لصبر الإدارة والجماهير على سوء الأداء الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم مع ساري، لم تظهر "ساري بول" حتى الآن، وبدا الفريق بلا حلول هجومية رغم قوة الأسماء الموجودة، بل وفقد أبرز مميزاته في السنوات الأخيرة بعدما تحول دفاعه لأضعف خطوطه.

ولولا تألق كريستيانو رونالدو وسلسلته التهديفية في اللقاءات العشرة الأخيرة لا أحد يعرف ماذا كان سيحدث ليوفنتوس الذي يبدو تائهاً في معظم اللقاءات حتى ينجح نجمه الأول في فك دفاعات الخصم وهز الشباك، والآن سيكون الفريق على موعد مع أسبوع حاسم فيما يخص مصير الموسم الجاري.

يوفنتوس يفتتح أسبوعه بلقاء في المتناول مع سبال متذيل الترتيب، والثلاث نقاط لا نقاش فيها في ظل احتدام المنافسة مع لاتسيو وإنتر على صدارة الترتيب، وأي تعثر سيعني تراجعه للمرتبة الثالثة، ولذا ليس مسموحاً بالمفاجآت مساء السبت للبيانكونيري الذي سيكون تركيزه مشتتاً بلقاء منتصف الأسبوع مع ليون.

مباراة ليون في ملعب "جروباما" ستكون الأولى في أحدث حملات السيدة العجوز على دوري أبطال أوروبا، الهدف الرئيسي للفريق هذا الموسم، ومن أجله تم جلب ساري ورونالدو تحديداً. على الورق يبدو الفريق الفرنسي في المتناول، خصوصاً وأنه يعني من أزمة نتائج، ويفتقد عديد نجومه بداعي الإصابة، ولكن المستويات التي يقدمها يوفنتوس تجعل جماهيره قلقة من حتى تخطي عقبة ممثل فرنسا، فما بالك بالذهاب بعيداً والفوز باللقب.

أسبوع يوفنتوس الحافل سيختتم في تورينو بقمتين في تورينو أمام قطبي عاصمة الموضة، فمساء الأحد يحل إنتر ضيفاً على ملعب "أليانز" في ديربي إيطاليا والحلقة الأحدث في صراع القمة للسيري آ، مباراة كونتي أمام ماضيه، والتي ستحدد بشكل كبير الشكل النهائي لتلك المنافسة الثلاثية المحتدمة.

وبعد أيام قليلة، يحل ميلان هذه المرة ضيفاً على نفس الملعب في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بعد سابق التعادل بهدف لكل جانب في "سان سيرو"، مباراة تأتي بعد أسبوع شاق سيكون شهد ثلاثة لقاءات، ولكن لا يمكن إهمال فرصة الوصول لنهائي وإمكانية تحقيق لقب في ظل التنافسية الكبيرة في الدوري والأبطال.

ساري سيكون نصب عينيه ما حدث لنظيره إرنيستو فالفيردي في برشلونة، صدارة الترتيب ومجموعته بالأبطال لم تشفع له وتم إقالته، وإذا كانت إدارة يوفنتوس ليست من الإدارات التي تطيح بمدربيها منتصف الموسم، ولكن مستقبل مدرب تشيلسي ونابولي السابق سيكون على المحك إذا لم يخرج سالماً من الأسبوع المقبل.