الآسيوي يعتمد عدد مقاعد الأندية السعودية في دوري الأبطال

تشكيل فهد المولد لنجوم الموسم الحالي 🔝 خط هجوم ناري بقيادة عبدالرزاق حمد الله 🔥 وسط إمتياز 👌🏼 دفاع لا يُقهر بسهولة ⚔️ #فهد_المولد #الاتحاد #الهلال #الأهلي #النصر #الشباب #الدوري_السعودي #الدوري_السعودي_للمحترفين #سالم_الدوسري #عبدالرزاق_حمدالله #سلمان_الفرج #جروهي #محمد_البريك #ياسر_الشهراني #عبدالفتاح_عسيري

A post shared by موقع جول السعودي (@goalsaudiarabia) on Jul 29, 2020 at 6:04am PDT