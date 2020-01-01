الآسيوي يعتمد عدد مقاعد الأندية السعودية في دوري الأبطال

الكشف عن عدد مقاعد أندية الدوري السعودي في دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي عن عدد المقاعد للأندية السعودية، في دوري أبطال آسيا خلال النسختين المقبلتين عامي 2021 و2022.

الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز بها النسخة الماضية، بعد غياب ما يقرب من 20 عامًا، وتمكن من العودة لمنصة التتويج القاري.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الحد الأعلى لمقاعد الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين.

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واعتمد الاتحاد الآسيوي صعود 3 أندية سعودية بشكل مباشر إلى البطولة، على أن يكون هناك مقعد "ملحق" لنادٍ سعودي خلال النسختين.

وجاء الحد الأعلى للمقاعد حسب تقييم الاتحاد الآسيوي، حيث تحصل أعلى دولة في التقييم في الغرب والشرق على الحد الأعلى حسب النتائج خلال الـ4 سنوات الماضية.

وقدمت الأندية السعودية خلال السنوات الماضية مستوى أكثر من ممتاز، عن طريق الأهلي والنصر والهلال والاتحاد.