أكمل المباراة بعد أن فقد سنته وسجل هدفًا .. توريرا بطلًا ضد إنتر!

تعرض النجم الأوروجوياني لوكاس توريرا لاعب فريق فيورنتينا لضربة قوية في مواجهة إنتر بالجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

الضربة التي تعرض لها توريرا تسببت في فقدانه لواحدة من الأسنان الأمامية في صف أسنانه العلوي، بالرغم من ذلك لم يغادر أرض الملعب.

توريرا شارك أساسيًا في المواجهة التي أقيمت على أرض إنتر ووسط جماهيره وسجل الهدف الأول في المواجهة بالدقيقة الـ 50 من عمرها.

وبعد أن تعرض للإصابة أكد على قدرته على استكمال المباراة، وأكملها بالفعل بقطنة في الفم لمنع النزيف.

النجم الأوروجوياني ذهب لمواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة ليحتفل بما قدمه خلال المباراة وليتفاخر بعدم خروجه عقب إصابته في الفم.

وكانت المواجهة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تعادل دينزل دومفريس لإنتر في الدقيقة الـ 55 من عمر المواجهة.

إنتر وصل للنقطة رقم 60 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة رقم 47 في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.