أكرم عفيف ينعزل: لن التقط صورًا مع أي بنت ولو كانت صغيرة

فاجأ أكرم عفيف؛ نجم نادي السد ومنتخب قطر، الجميع اليوم الأربعاء، بإعلان ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيًا، طالبًا من المشجعات عدم الإقدام على التصوير معه.

عفيف يحتفل بعرسه بعد تألقه في كأس العرب:

في أوائل الشهر الجاري، خاض لاعب السد كأس العرب قطر 2021 رفقة منتخب بلاده، والتي شهدت احتلال الأدعم المركز الثالث بالفوز أمام منتخب مصر بركلات الترجيح.

وحصل عفيف على جائزة أفضل ثالث لاعب بالبطولة، خلف الجزائريان ياسين براهيمي ويوسف بلايلي.

وبعد هذا التألق، قرر أكرم الاحتفال الليلة بعرسه، وهو ما دفعه لاعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي أسباب انعزال أكرم عفيف؟

اللاعب قام اليوم بغلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أمام الجمهور، واقتصاره على المقربين فقط، معلنًا أنه قام بحظر الكثيرين بإرادته.

وأوضح عفيف أنه لن يقم من الليلة بالتصوير مع أي فتاة، حتى وإن كانت صغيرة في السن، احترامًا لزوجته.

وكتب عفيف، عبر خاصية "ستوري"، على "إنستجرام": "قبل أربع سنين بديت حياتي معاج بتكونين الأولى والأخيرة بحياتي .. واليوم عرسي، أخيرًا بعد التعب والتضحيات كلها قدرنا نتجاوزها مع بعض .. ابديت حياتي معاج وراح تنتهي حياتي معاج".

وأضاف: "ابتديت حياة جديدة بعيدًا عن الشهرة والميديا، أتمنى محد يحرج نفسه قبل ما يبي يحرجني .. حياة خاصة وأتمنى نكون على نفس الصفحة .. رسميًا ابتعادي عن الميديا وابتداء حياة جديدة".

واختتم: "أنا لاعب بالملعب، برع الملعب لي حياتي الخاصة، كل البلوكات صارت بإرادتي، وراح أتم بإرادتي، ومن الحين أرض إني أتصور مع أي بنت ولو كانت صغيرة ولحد يحرج نفسه قبل ما يحرجني".

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