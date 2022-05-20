"اكتملت ليلة "خلط" الهلال في نهائي الكأس، بضاعتهم رُدت إليهم"

طالب الناقد الرياضي محمد العنزي لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم السعودي بالتدخل وإلزام لاعب الهلال محمد كنو بتطبيق العقوبة الموقعة عليه وهي الإيقاف لمدة 4 أشهر، وذلك بعدما ظهر اللاعب على ملعب الجوهرة المشعة خلال نهائي كأس الملك الذي جمع فريقه مع الفيحاء.

الهلال خسر يوم أمس نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1، وقد وجد العنزي تلك الخسارة فرصة للسخرية من الزعيم وخاصة احتفال "الخلط" الذي أصبح مميزًا لجماهيره.

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العنزي ليس الوحيد الذي طالب بالتحقيق في تواجد كنو في أرض الملعب يوم الخميس الماضي بل العديد من النقاد الرياضيين خاصة المنتمين لنادي النصر، وقد أكد الصحفي على ضرورة احترام قرارات اتحاد كرة القدم ولجنة فض المنازعات، والتي أوقفت اللاعب على خلفية شكوى النصر ضده.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" "شاهدنا يوم أمس كنو في أرض الملعب وعلى لجنة الانضباط تطبيق القانون، احترام القانون والعقوبات واجب على كل الأندية واللاعبين".

وتابع "أيضًا اكتملت ليلة "الخلط" يوم الخميس، خُلط الهلال ليلة العيد بقرار فض المنازعات وثاني أيام العيد بالخسارة أمام الفيحاء في الدوري وليلة أمس في الكأس، كان الله في عونكم وبضاعتكم رُدت إليكم".

محمد العنزي:شاهدنا #محمد_كنو في أرضية ملعب الجوهرة ويجب على لجنة الانضباط تطبيق القانون..البارحة كانت ليلة الخلط والهلاليين خلطوا ليلة العيد وليلة الفيحاء في الكأس“ بضاعتكم ردت إليكم “#الهلال_الفيحاء⁩

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⁧#شاهد pic.twitter.com/2gnpzdq86O — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 20, 2022

يُشار إلى أن الهلال يستعد حاليًا لمواجهة الاتحاد في الجولة الـ27 من الدوري السعودي يوم الإثنين القادم، وهي المواجهة التي ستحسم إلى حد كبير صراع الفريقين على لقب الدوري.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده الهلال وحال فوزه أو حتى تعادله سيكون قد قطع شوطًا كبيرًا جدًا نحو تتويجه باللقب الأول له منذ 2008.