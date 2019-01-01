اكتشاف عينة منشطات إيجابية لفهد المولد في مباراة الاتحاد والنصر

المولد قد شارك في المباراة التي جمعت الفريقين 27 أبريل الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الاتحاد عن خبر صادم لجماهير الاتحاد، بعدما أعلنت عن اكتشاف عينة إيجابية في الفحص الخاص بالمنشطات لأحد نجوم الفريق.

وكانت تقارير قد أكدت اكتشاف عينة منشطات إيجابية للاعب فهد المولد في المباراة التي جمعت العميد بنادي النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

📆النسخة الحالية من الدوري قاربت على الإنتهاء

❌مازال التشيلي فيلانويفا لاعب الاتحاد لم يحصل على مكافأة جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين السعودي العام الماضي🏆 pic.twitter.com/6qBz2gkyAH — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 9, 2019

وكان المولد قد شارك في المباراة التي جمعت الفريقين 27 أبريل الماضي بشكل أساسي وسجل حضوره في شباك النصر.

نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي أكد تلقيه خطابًا من لجنة الكشف عن المنشطات بشأن وجود عينة إيجابية للاعب في مباراة النصر بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتغلب الاتحاد على النصر في هذه المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

عودة جانيني وستانسيو للأهلي قبل مواجهة الفيصلي

يُذكر أنه ف حال إثبات تناول اللاعب للمنشطات فسيتعرض لعقوبة إيقاف كبيرة، قد تكون صادمة للاعب وجماهير الاتحاد.