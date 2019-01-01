النتائج المباشرة
كأس خادم الحرمين الشريفين

اكتشاف عينة منشطات إيجابية لفهد المولد في مباراة الاتحاد والنصر

آخر تحديث
التعليقات()
المولد قد شارك في المباراة التي جمعت الفريقين 27 أبريل الماضي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الاتحاد عن خبر صادم لجماهير الاتحاد، بعدما أعلنت عن اكتشاف عينة إيجابية في الفحص الخاص بالمنشطات لأحد نجوم الفريق.

وكانت تقارير قد أكدت اكتشاف عينة منشطات إيجابية للاعب فهد المولد في المباراة التي جمعت العميد بنادي النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان المولد قد شارك في المباراة التي جمعت الفريقين 27 أبريل الماضي بشكل أساسي وسجل حضوره في شباك النصر.

نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي أكد تلقيه خطابًا من لجنة الكشف عن المنشطات بشأن وجود عينة إيجابية للاعب في مباراة النصر بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتغلب الاتحاد على النصر في هذه المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

اختيارات المحررين

عودة جانيني وستانسيو للأهلي قبل مواجهة الفيصلي

يُذكر أنه ف حال إثبات تناول اللاعب للمنشطات فسيتعرض لعقوبة إيقاف كبيرة، قد تكون صادمة للاعب وجماهير الاتحاد.

إغلاق