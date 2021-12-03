اكتشاف تركي آل الشيخ "خليفة" هالاند في دورتموند

يزداد الغموض تجاه مستقبل إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، والذي يعد هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن هناك بندًا في عقد هالاند مع دورتموند، ينص على وجود شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو، بداية من الصيف المقبل، وستتهافت كبار الأندية وعلى رأسها ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم النرويجي.

وبدأت إدارة دورتموند، في البحث عن بديل للمهاجم صاحب الـ 21 عامًا، في حال رحيله المحتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية الموسم الحالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة دورتموند، دخلت في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي داروين نونيز، لاعب بنفيكا الحالي، تمهيدًا للتعاقد معه في حال رحيل هالاند.

وبدأ نونيز صاحب الـ 22 عامًا مسيرته مع فريق بينارول الأوروجوياني، وتألق هناك قبل أن يلفت أنظار ألميريا الإسباني الذي يملكه تركي آل الشيخ، وتعاقد معه في صيف 2019 مقابل 13 مليون يورو.

وبعد أقل من عام من التألق مع ألميريا انضم نونيز إلى صفوف بنفيكا، في صيف 2020 مقابل 24 مليون يورو، بعدما شارك في 32 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 16 هدفًا وصنع 3 آخرين.

وواصل اللاعب البرتغالي تألقه بعد وصوله إلى بنفيكا، وفي الموسم الحالي شارك في 16 مباراة بكافة المسابقات صنع فيهم هدفين، وسجل 11 هدفًا بينهم هدفين في شباك برشلونة بدوري أبطال أوروبا.