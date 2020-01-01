اكتساح بافاري .. الاتحاد الأوروبي يعلن القائمة المختصرة لجوائز دوري الأبطال

القائمة القصيرة للمرشحين للاعبي الموسم في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) اليوم أسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة لجوائز دوري أبطال أوروبا 2019/20.

وستكون تفاصيل الجوائز عبارة عن جائزة أفضل حارس مرمى ومدافع ولاعب وسط ومهاجم من موسم 2019/20 في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وستقدم للفائزين بها خلال قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020/21 يوم الخميس الأول من أكتوبر المقبل.

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وتتألف لجنة التحكيم من مدربين لـ 32 ناديًا شاركوا في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم، إلى جانب 55 صحفيًا من كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 اتحادًا، تم اختيارهم من قبل مجموعة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية (ESM). لم يُسمح للمدربين بالتصويت للاعبين من فرقهم.

وطُلب من كل من المدربين والصحفيين اختيار قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين في كل مركز من خلال تخصيص خمس نقاط وثلاث نقاط ونقطة واحدة على التوالي لكل منهم.

واستندت النتيجة النهائية إلى إجمالي عدد الأصوات التي أدلى بها المدربون والصحفيون، لتعلن القائمة القصيرة من ثلاثة لاعبين في كل مركز والتي سيتم الاختيار منها في الأول من أكتوبر المقبل، وجاءت القوائم القصيرة كالآتي.

حراس المرمى: كيلور نافاس (كوستاريكا - باريس سان جيرمان). مانويل نوير (ألمانيا - بايرن ميونخ ؛ يان أوبلاك (سلوفينيا - أتلتيكو مدريد)

المدافعون: دافيد ألابا (النمسا - بايرن ميونخ). ألفونسو ديفيس (كندا - بايرن ميونخ) ؛ يوشوا كيميش (ألمانيا - بايرن ميونخ)

الوسط: تياجو ألكانتارا (إسبانيا - بايرن ميونخ) ؛ كيفين دي بروينه (بلجيكا - مانشستر سيتي) ؛ توماس مولر (ألمانيا - بايرن ميونخ)

المهاجمون: روبرت ليفاندوفسكي (بولندا - بايرن ميونخ). كيليان مبابي (فرنسا - باريس سان جيرمان) ؛ نيمار (البرازيل - باريس سان جيرمان)

أما بالنسبة للدوري الأوروبي، فإن النجم البرتغالي برونو فيرنانديش مرشح بقوة لكي يكون لاعب الموسم في البطولة إلى جانب روميلو لوكاكو من إنتر وإيفر بانيجا من إشبيلية.

النجم البرتغالي سينافس بقوة كلا اللاعبين اللذين لعبا المباراة النهائية للبطولة على الرغم من خروج مانشستر يونايتد من الدور نصف النهائي.