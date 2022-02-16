اقترب من استعادة أحد نجومه .. أنباء سارة في الهلال!

تلقى نادي الهلال أخبارًا سارة قبل مباراته أمام الشباب في قمة الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي.

الهلال استعاد خدمات نجم الوسط الشاب، ناصر الدوسري، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في أكتوبر الماضي، خلال مباراة الفيحاء.

وحسب صحيفة "الرياضية" فإن رحلة ناصر الدوسري مع الإصابة اقتربت من نهايتها، ورغم أن اللاعب سيغيب بشكل رسمي عن مواجهة الشباب، إلا أنه سيكون جاهزًا خلال الفترة المقبلة.

وشددت الصحيفة على أن الدوسري ليس جاهزًا حتى الآن من الناحية البدنية، بعد أن عاودته إصابة الفخذ في الخامس من فبراير، لكنه يسير على برنامج تأهيلي خاص من أجل العودة سريعًا.

ومن المنتظر أن يحصل ناصر الدوسري على التصريح من الجهاز الطبي للدخول في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض الدوسري للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال والفيحاء في العاشر من أكتوبر الماضي، وافتقد "الزعيم" خدماته منذ ذلك الوقت.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، ويبتعد بفارق 16 نقطة عن الاتحاد المتصدر، لكن "الزعيم" لعب مباراتين أقل، وله مباراة أخرى مؤجلة أمام "العميد".

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