اقتراح غريب .. "الهلال لا يدفع الـ27 مليون ريال للنصر، بل يقدم له هذا الشيء"

تقدم سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر باقتراح غريب لكيفية تسديدة الهلال مبلغ الـ27 مليون ريال سعودي للنصر تنفيذًا لقرار غرفة فض المنازعات بشأن قضية اللاعب محمد كنو المتنازع عليه بين الناديين.

قضية كنو انفجرت في يناير الماضي بعدما أعلن الهلال تجديد عقده لـ3 مواسم قادمة، وبعدها أصدر النصر بيانًا يُعلن به توقيع اللاعب له، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد الكرة السعودي بلجانه المختلفة.

اقرأ أيضًا | مكافأة القدر .. العويس والقرني يُمهدان طريق عودة المعيوف للأخضر

غرفة فض المنازعات ألزمت كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض للنصر قيمته 27 مليون ريال سعودي كما أوقفت اللاعب لمدة 4 أشهر وقد غاب بالفعل عن مباراتي الفريق الأخيرتين في الدوري السعودي، وأوقفت كذلك النادي عن قيد اللاعبين الجدد لفترتي انتقال.

الهلال وخلال بيان رسمي وصف تلك القرارات بالمجحفة وهاجم بقوة توقيت صدورها، وقد أعلن تقدمه باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي لنقض كل تلك القرارات.

الصرامي وخلال نقاش ساخن جمع ضيوف حلقة أمس من برنامج الحصاد الرياضي تقدم باقتراح غريب لكيفية تسديد الهلال مبلغ التعويض المطلوب للنصر، إذ قال "لدي اقتراح لناديي الهلال والنصر، الـ27 مليون ريال تلك لا تُدفع، بل يُقدم الهلال بدلًا منها مجسم كأس دوري أبطال آسيا الموجود على بوابة النادي للنصر".

🗣 سعود الصرامي :

أقترح على إدارة الهلال مقايضة الـ٢٧ مليون بدل مجسم دوري أبطال آسيا !

الحصاد الرياضي ...@L9arami pic.twitter.com/JFCXpjBL3s — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 8, 2022

ضيوف البرنامج انفجروا ضاحكين على اقتراح الإعلامي الرياضي السعودي حتى طالبهم مذيع الحلقة محمد الشهراني بالتوقف ومراعاة أنهم على الهواء مباشرة.