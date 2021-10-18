اقتراح "ذكي" من حمدالله بخصوص مكافآت آسيا .. والنصر يُنفذه

النصر مقبل على تحدي الموسم أمام الهلال

يسعى الجميع داخل نادي النصر السعودي لشحن الهمم قبل الموقعة المرتقبة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

نجم الفريق وهدافه عبد الرزاق حمدالله تقدم باقتراح لإدارة النادي بخصوص مكافآت الفوز على الوحدة الإماراتي والتأهل إلى نصف النهائي، وقد استمع الرئيس مسلي آل معمر له واستجاب لاقتراحه.

ما هو اقتراح حمدالله بشأن مكافآت آسيا؟

صحيفة الاقتصادية السعودية أفادت أن حمدالله وداخل غرفة الملابس عقب الفوز على الوحدة اقترح على رئيس النادي ومسؤوليه صرف مكافآت الفوز والتأهل إلى نصف النهائي بشكل متساوٍ لجميع اللاعبين، سواء من شارك في اللقاء أو البدلاء.

النصر اعتاد صرف مكافآت الفوز بآلية محددة، وقد منح اللاعبين الأساسيين 30 ألف ريال سعودي بعد الفوز على تراكتور في ثمن نهائي دوري الأبطال، فيما صرف للبدلاء 75% من ذلك المبلغ، وللاعبين خارج القائمة 50%.

حمدالله طلب من الإدارة المساواة في مكافآت الفوز على الوحدة، بهدف تحفيز اللاعبين جميعًا قبل مواجهة الهلال، خاصة أن جميع اللاعبين تواجدوا في المعسكر واجتهدوا معًا، بغض النظر عن الذين شاركوا في اللقاء والذين شاهدوه من الخارج.

الإدارة النصراوية كانت قد ضاعفت مكافأة الفوز على الوحدة إلى أكثر من 3 أضعاف، حيث منحت كل لاعب 100 ألف ريال سعودي.

اقتراح حمدالله .. ذكي وفي وقته المناسب

اقتراح حمدالله منح المكافآت لجميع اللاعبين بالتساوي أقل ما يُوصف به أنه ذكي جدًا، وقد جاء في وقته المناسب قبل مواجهة الهلال في نصف النهائي.

التواجد في الملعب هو أمر غاية في الأهمية لكل لاعب بالطبع، لكن التقدير المالي الجيد يُخفف من حسرة الخروج من حسابات المدرب، بجانب أنه يُحفز اللاعبين جيدًا للمباراة القادمة.

النصر يحتاج مثل تلك الأجواء الإيجابية قبل ديربي آسيا، وجميل أن أتى الاقتراح من حمدالله الذي يُعرف عنه اهتمامه بالتفاصيل المالية في عقده وأدائه مع الفريق.

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