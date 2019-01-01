دوري أبطال أوروبا - تشامبيونزليج

اقتراح بتغيير اسم دوري أبطال أوروبا بسبب السخرية من ليفربول وتوتنهام

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آلي ماكوايست يعترض على مسمة دوري الأبطال بسبب توتنهام وليفربول

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

اقترح آلي ماكوايست النجم الأسكتلندي السابق تغيير اسم دوري أبطال أوروبا بسبب عدم تعبيرها عن وضع الأندية المشاركة فيها.

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وجاء ذلك من منطلق السخرية من ليفربول وتوتنهام نظرًا لأنهما كانا طرفي نهائي النسخة الأخيرة التي توج بها الريدز.

وحول ذلك، يقول ماكوايست إن البطولة لم تعد تعبر عن المسمى المطلق عليها منذ بدايتها في خمسينات القرن الماضي.

وأضاف: "في البداية كان يشارك في البطولة أبطال الدوريات الأوروبية وحاملي ألقابها في السنوات الأخيرة، لذلك كان يصح تسميتها بدوري الأبطال"

وتابع: "ليفربول لم يفز بالبريميرليج منذ 1990، وتوتنهام لم يفز باللقب منذ ستينات القرن الماضي، فهل يصح الحديث عن تلك الحالات كأبطال لأوروبا"

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يذكر أن ليفربول وتوتنهام لعبا النهائي الإنجليزي الأول لدوري أبطال أوروبا منذ نهائي 2008 الذي جمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في موسكو.

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