اقتراح أغضب الجماهير .. إعلامي يعرض على الهلال شراء أحد الملاعب القطرية بعد تفكيكه

الملعب سيستضيف بعض مباريات كأس العالم قطر 2022، لكن دلالته تغضب الجماهير الهلالية

قدم الإعلامي الرياضي صالح الطريقي مقترحًا لإدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، بشأن ملعب النادي الجديد، لكنه حمل بعض السخرية التي أثارت غضب الجماهير.

الاتجاه في الأندية السعودية الكبرى خلال المرحلة المقبلة هو بناء ملعب خاص لكل نادٍ يستضيف مبارياته، والبداية مع الشباب، الذي سيفتتح ملعبه الخاص في أواخر العام الجاري.

وعرض الطريقي أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم قطر 2022، على إدارة الزعيم، بداعي أن قطر ستفكك بعض الملاعب عقب انتهاء الحدث العالمي، بدلًا من أن تقوم إدارة ابن نافل ببناء استاد جديد بتكلفة أكبر.

الملعب الذي رشحه الإعلامي الرياضي هو استاد الثمامة، والذي يشبه تصميمه القبعة التقليدية، التي يرتديها الرجال في البلاد العربية.

جمهور الزعيم هاجم الطريقي بعد مقترحه، في ظل وجود إسقاط به وإشارة للقب ساخر يطلقه جمهور الأندية المنافسة على جمهور الهلال.