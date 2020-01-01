اقتراحان لاستئناف مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

استعدادات في السعودية لاستئناف النشاط الرياضي

تدرس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحديد موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين المتبقية في الموسم الحالي.

ويتوقف حاليًا النشاط الرياضي السعودي بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، خوفًا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الخميس، أنه تم اقتراح موعدين لإقامة مباريات كأس الملك خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الأول يأتي بإقامة المباريات عقب استئناف الدوري بـ4 جولات أي عقب الجولة الـ26 من المنافسات.

ويأتي الاقتراح الثاني بإقامة مباريات كأس الملك عقب انتهاء منافسات الدوري السعودي للمحترفين بـ 72 ساعة ولكن لم يتم تحديد موعد النهائي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد حددت موعدًا مبدئيًا لعودة البطولة في 20 أغسطس المقبل، حيث يتبقى 8 جولات فقط.