اقتراحات الاتحاد الإسباني الثورية تصعب عودة دوري الأبطال

احتياطات زائدة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل عودة البطولات المحلية تجعل من عودة دوري الأبطال مستحيلة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وثيقة سيتم اعتمادها من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلال الفترة المقبلة قبل عودة المباريات مرة أخرى.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الاتحاد الإسباني سيعرض تلك الوثيقة على رابطة الأندية واللاعبين في اجتماع يوم الإثنين.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة المكونة من 34 ورقة شهدت الكثير من الاقتراحات الثورية من أجل مواجهة فيروس كورونا المنتشر مؤخرًا بشكل مريع.

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وتسعى الوثيقة بشكل أساسي لمساعدة اللاعبين على تجاوز الفترة الصعبة التي سيمروا على المستوى البدني بعد البقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

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وتشدد الوثيقة على أهمية حصول اللاعبين على فترة إعداد لا تقل عن 15 يومًا لو عادوا فورًا للتدريبات، على أن تزيد تلك الفترة لثلاثة أسابيع لو زادت فترة الراحة عن شهر، وتصل لشهر إعداد حال استمرت الراحة أكثر من ست أسابيع، وهي الفترات التي تجعل من عودة دوري أبطال أوروبا مستحيلة.

كما اقترحت الوثيقة أن يتم الاعتماد على تبديل خمس لاعبين في المباراة الواحدة لكل فريق في ظل الحالة البدنية السيئة التي ستعاني منها الفرق في تلك الظروف الصعبة، وطالبت بعد لعب المباريات في الظهيرة في ظل ارتفاع درجة الحرارة بالصيف.

وطالبت الوثيقة كذلك بجعل الفارق بين المباريات في بداية العودة كبيرًا حيث يصل لأسبوع، ويقل تدريجيًا بمرور المباريات وبإستعادة اللاعبين لعافيتهم.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن عودة البطولات من جديد لن يكون قبل حلول الصيف المقبل والسيطرة على فيروس كورونا بشكل واضح.