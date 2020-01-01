اقتراب نهاية أزمة ثلاثي الدوري السعودي العالقين في مطار فرانكفورت

كان من المفترض أن تكمل الطائرة خط سيرها عبر ترانزيت في ساوباولو البرازيلية

ينتظر الثلاثي الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، وليوناردو جيل، لاعب الاتحاد، وسيرجيو فيتور لاعب نادي ضمك اليوم مغادرة مطار فرانكفورت في ألمانيا، متجهين إلى بيونس آيرس الأرجنتينية.

وعاش الثلاثي معاناة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب فشل الوصول إلى الأرجنتين، بعدما غادرت طائرتهم الجمعة الماضي من جدة وحطت رحالها في فرانكفورت.

وكان من المفترض أن تكمل الطائرة خط سيرها عبر ترانزيت في ساوباولو البرازيلية، قبل أن تستقر في الأرجنتين.

المزيد من الفرق

ولم تصدر هيئة الطيران الأرجنتينية تصريحًا خاصًا بالسفر بطائرة الثلاثي، وهي الخطوة التي تقتضي موافقة الحكومة ووزارة الصحة في الأرجنتين، علمًا بوجود رحلتين أسبوعيتين فقط من مطار فرانكفورت إلى مسقط رأس اللاعبين يومي الأربعاء والجمعة.

وظهرت هذه الأزمة تزامنًا مع الإجراءات الصارمة التي تتخذها الجهات الرسمية المعنية في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث لم يُسمح للثلاثي الأرجنتيني السفر إلى وجهتهم التالية تجاه مطار ساو باولو في البرازيل، بسبب إيقاف الرحلات الجوية بين البرازيل والأرجنتين.

يُذكر أن الثلاثي حصلوا على إذن بالسفر عقب موافقة إدارة أنديتهم على مغادرة المملكة بسبب توقف النشاط الرياضي.