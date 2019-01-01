الانتقالات
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

اقتراب موراتا من أتلتيكو مدريد يبعثر أوراق سيميوني

آخر تحديث
التعليقات()
(C)Getty Images
ما الذي سوف يحدث حال انضم موراتا إلى أتلتيكو مدريد وما خطة سيميوني؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، من الانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد وهو الأمر الذي قد يبعثر أورواق مدرب الروخي بلانكوس، دييجو سيميوني.

تشيلسي تعاقد مع جونزالو هيجواين قادمًا من يوفنتوس على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ أتلتيكو مدريد قد يتخلى عن نيكولا كالينيتش لأجل إفساح المجال لموراتا وتمويل صفقة التعاقد معه في ظل اهتمام فريق شالكه بضمه.

واشارت إلى أنّ سيميوني لا يرغب في التخلي عن الكرواتي ويرى ضرورة تواجده من أجل منحه خيارات هجومية أكبر.

اختيارات المحررين

وأوضحت أنّ الروخي بلانكوس قد يوافق على بيع جوني أوتو، المعار لصفوف ولفرهامبتون الإنجليزي، بصورة نهائية لأجل تمويل صفقة موراتا والإبقاء على كالينيتش.

ومن المتوقع مغادرة جيلسون مارتينيز والانضمام إلى صفوف موناكو الفرنسي.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد ودّع بطولة كأس ملك إسبانيا ويحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة بفارق 5 نقاط.

الموضوع التالي:
بيراميدز يُقيد خربين و بينافينتى قبل مباراة الزمالك
الموضوع التالي:
الصين لعبة إيران المفضلة في كأس آسيا
الموضوع التالي:
سولشار: سانشيز يريد غضب جماهير أرسنال ولا يفاجأني مفاوضاتهم مع بيلي
الموضوع التالي:
أسطورة ليفربول: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو
الموضوع التالي:
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة بيراميدز
إغلاق