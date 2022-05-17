إقامة جوندوجان انتهت.. مانشستر سيتي يلملم أوراقه لمنافسة يونايتد على الصفقة الأهم

سينهي الألماني إلكاي جوندوجان مسيرته في مانشستر سيتي هذا الصيف، بعدما تم إخبار لاعب الوسط المفضل لدى بيب جوارديولا بشكل ودي بأن عقده انتهى ولا توجد نية للتجديد.

الالماني كان مهمًا للغاية في فترة بيب جوارديولا خصوصًا في الموسمين الأخيرين حيث اكتسب نضجًا كبيرًا وتطور على الصعيد البدني بشكل ملحوظ.

انتهت الإقامة يا جوندوجان!

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تؤكد أنه من غير المتوقع أن يمنحه مانشستر سيتي صيغة تعاقد جديدة، وأن الفريق أعطى بيب جوارديولا الفرصة للبحث عن أسماء بديلة في الميركاتو الصيفي.

هنا من الممكن أن يدخل مانشستر سيتي بقوة أكبر في لعبة فرينكي دي يونج، المرشح للرحيل عن برشلونة هذا الصيف، والذي يعد قطب مانشستر الآخر، يونايتد، أكثر المرتبطين باسمه في الآونة الأخيرة.

منافسة ضارية مع مانشستر يونايتد؟

فرينكي دي يونج سيكون بديلًا على المستوى لجوندوجان الذي وصل إلى لاسيتي في 2016 كأول انتداب كبير في حقبة بيب جوارديولا.

تركيز جوندوجان سيكون على وداع السيتي بأفضل شكل، وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في 6 مواسم، وأن يكون الألماني الأنجح بالأرقام في إنجلترا على الإطلاق من حيث عدد التتويجات، وهو بالفعل أكثر الألمان تسجيلًا للأهداف في بلاد الإنجليز.

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