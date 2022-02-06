"أفضل لاعب في العالم" .. أسطورة مانشستر يونايتد يطالب ليفربول بتمديد عقد صلاح!

أكد روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، أنّه يجب على ليفربول تمديد عقد محمد صلاح على الرغم من توقف المحادثات، حيث أشاد به باعتباره "أحد أفضل اللاعبين في العالم''.

صلاح يمتلك عقدًا ينتهي في صيف 2023 وتستمر المحادثات حول التمديد، وعادة يكون النادي حريصًا على الالتزام بهيكل صارم للأجور عند تسليم شروط جديدة للاعبين.

وذكر صلاح أنه لا يطلب "أموالاً مجنونة''، لكن المهاجم المصري يريد أن يتناسب راتبه مع وضعه كأحد أفضل اللاعبين في العالم.

واختلف أيان رايت، أسطورة آرسنال، مع كين، إذ اعتبر أنّ الموافقة على شروط صلاح قد يضر بالوضع الاقتصادي لليفربول، وذلك في الاستديو التحليلي الخاص بشبكة "ITV".

ماذا قال روي كين؟

تحدث روي كين عن أهمية تمديد عقد صلاح معتبرًا إياه الصفقة الأهم في الوقت الحالي حيث قال: "من وجهة نظر ليفربول فإن الأمر يتعلق بالعمل، وعليهم أن يحاولوا التفاوض ولكن عليهم إقناع صلاح على الموافقة على تمديد العقد، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأوضح: "إذا دخلت الموسم المقبل ستبدأ في القلق حقًا، لذلك يجب على ليفربول المحاولة الآن".

أسطورة الشياطين الحمر أضاف: "قد لا يكون لديهم خيار ويأتي الموسم المقبل دون تجديد، الأمر متروك للاعب، فلقد قال إنه سعيد هنا وسيحاول التفاوض على صفقة أفضل".

وأردف: "في بعض الأحيان سيحصل على الكثير من الأموال على أي حال، لا يتعلق الأمر دائمًا بالمال، فهل يتعلق الموقف بتجربة جديدة؟"

واستدرك: "لكنه قال عدة مرات إنه سعيد هنا وهو محبوب هنا، لكن يجب على ليفربول محاولة إقناعه بالتمديد".

واختتم: "لا يمكنك السماح للاعبين الجيدين تحديدًا مثل هؤلاء بالخروج من النادي".

ماذا قال إيان رايت؟

اعترف إيان رايت أن يورجن كلوب قد يحتاج إلى البدء في التخطيط للحياة بعد صلاح لكن وصفه بأنه "الركيزة الأساسية" في ميرسيسايد.

حيث قال: "عليك أن تخطط للمستقبل بدونه، ربما عليك أن تكون مستعدًا لهذه النتيجة، قد لا يحدث ذلك ولا أعتقد أنه يجب أن يحدث".

وأضاف: "صلاح هو الركيزة الأساسية هنا، نعلم أنه يمتلك فريقًا رائعًا معه، لكن المصري والطريقة التي يسجل بها رائعة، والأسلوب الذي يلعب به كذلك".

وأوضح: "إنها واحدة من تلك الصفقات التي قام بها ليفربول وأذهلت الجميع بتطورها"

واختتم: "إنه يبلغ من العمر 29 عامًا الآن، أعتقد أن العقد سيكون بمقابل مادي كبير، لكن هذا هو محمد صلاح وهذا ما يفعله للفريق."

جدير بالذكر أن المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح مستمرة حتى الآن.

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