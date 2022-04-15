أفضل رقم 10 شهده هذا الملعب واستمتعوا بالنقانق .. فرانكفورت وإسبانيول يسخران من ميسي وبرشلونة

انهالت السخرية على برشلونة عقب سقوطه المدوي في الدوري الأوروبي على يد آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ووداع البطولة.

الفريق الكتالوني تعادل ذهاباً مع مضيفه الألماني بهدف لكل جانب، وسقط في جنبات "كامب نو" لحساب إياب ربع النهائي وسط احتلال ألماني لملعبه.

كيف سخر فرانكفورت من برشلونة بعد الفوز عليه؟

حساب النادي الألماني نشر صورة لنجم الفريق فيليب كوستيتش الذي سجل الهدف الأول والثالث بالمباراة وعلق: "أفضل رقم 10 شهده هذا الملعب"، في سخرية من البلوجرانا ونجمه السابق ليونيل ميسي.

Die vermutlich beste Nummer 10, die dieses Stadion je gesehen hat... 😉🔟#SGEuropa #FCBSGE pic.twitter.com/1fGamDMMhR — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 15, 2022

حساب النادي بالألمانية لم يتوقف عن نشر الفيديوهات والصور من موقعة الخميس والإشادة بما قدمه الفريق واللاعبين طوال السهرة وصباح الجمعة.

كيف سخر البقية أيضاً من خروج برشلونة الأوروبي؟

غريم برشلونة التقليدي إسبانيول نشر مقطعاً دعائياً لأحد محلات بيع النقانق "الفرانكفورت الألمانية"، إذ وضع النقانق على شكل تشكيل كروي وقال: "من أجل مباراة مثالية"، بحسب "ماركا".

حتى سبارتاك موسكو الروسي الذي تم استبعاده من البطولة على إثر الأزمة الأوكرانية علق بنشر تغريدة سابقة لجيرارد بيكيه يرحب فيها بعودة برشلونة للمنافسات بقوة.

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